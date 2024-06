Takie restrykcje zmuszają pasażerów do kreatywności — każdy wszak pragnie zabrać ze sobą wszystkie niezbędne w podróży rzeczy. Jednym słowem — trzeba albo kombinować, albo uiszczać słone dopłaty za nadbagaż. Pomysłowość pasażerów nie zna jednak granic — niektórzy są gotowi na spore poświęcenia, by podczas wyjazdu nie musieć obywać się bez dodatkowych ubrań i ulubionych gadżetów.

Jednym z najczęściej wykorzystywanych przez turystów tricków jest patent na poduszkę. To prosta sztuczka, która polega na zamianie oryginalnego wkładu z poduszki na własne ubrania. Zbyt wiele osób pochwaliło się jednak swoją inwencją na platformie TikTok, co niestety nie umknęło uwadze kierownictwa linii lotniczych. Skutek? Zmiany w regulaminach, by ukrócić tego rodzaju praktyki.