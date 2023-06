Iga Lis urodziła się 25 czerwca 2000 roku jako córka dziennikarzy i prezenterów - Kingi Rusin i Tomasza Lisa. Para była małżeństwem od 1994 roku, rozstali się w 2006 roku. O Idze zrobiło się głośno kilka lat temu, gdy zaczęła pracę jako modelka. Pięknej i wysokiej dziewczynie wróżono spory sukces - pojawiła się nawet na pokazach duetu Paprocki&Brzozowski i wzięła udział w kilku dobrze przyjętych sesjach. Jak się jednak okazało, modeling nie był tym, w co chciała się mocniej zaangażować - ostatecznie postawiła na naukę.

Tak wygląda dziś córka Kingi Rusin i Tomasz Lisa. Podobna do mamy?

Iga Lis pasjonuje się polityką i, tak jak jej rodzice, kocha dziennikarstwo. Póki co studiuje historię i stosunki międzynarodowe na prestiżowej uczelni London School of Economic, która uchodzi za jedną z najważniejszych szkół wyższych, specjalizujących się w ekonomii i naukach społecznych. Mimo to, ma już na koncie pierwsze pisarskie próby - w 2019 roku została redaktorką polskiego wydania magazynu Vogue, gdzie zamieściła mini-przewodnik po Londynie. Zdradziła w nim swoje ulubione miejsca w stolicy Wielkiej Brytanii.

W tym samym roku pojawił się także jej artykuł o Brexicie, który zamieszczono w zagranicznym portalu Politico.

Iga Lis aktywnie działa na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad 151 tysięcy fanów. Córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa regularnie dzieli się tam z nimi migawkami ze swojego życia w Londynie. Iga regularnie pojawia się również w kraju, tym bardziej, że jest bardzo blisko ze swoimi rodzicami i siostrą, Polą. 22 latka zostawiła tu także miłość - Iga od kilku lat związana jest ze starszym od siebie o osiem lat raperem Taco Hemingwayem. Para unika jednak rozgłosu i nie chce afiszuje się ze swoją miłością. Pewnie dlatego media od czasu do czasu spekulują o kryzysie w tym związku - para nigdy jednak nie odniosła się do tych plotek.

Kilka dni temu na Instagramie Igi pojawiło się kilka nowych fotek. Córka dziennikarzy podzieliła się z fanami zdjęciami z Krakowskiego Festiwalu Filmowego i wycieczki rowerowej, dorzuciła także kilka kadrów urzekającej natury. Niedawno podzieliła się też fotką z Paryża.

Myślicie, że piękna 22-latka wróci jeszcze do modelingu?

