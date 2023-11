Stare meble, gadżety, a nawet ubrania czy kosmetyki rodem z PRL-u wracają w ostatnim czasie do łask. Czy podobnie będzie z nadawanymi przed laty imionami? Moda lubi zataczać koło. Jak się bowiem okazuje, niektóre z imion znajdujących się dziś u szczytu rankingu najpopularniejszych, w PRL-u były nadawane równie często.

Tak dziś najczęściej nazywa się dzieci. Moda zatacza koło

Świeżo upieczeni rodzice często decydują się na podążanie za modą, nadając swoim pociechom imiona, na punkcie których szaleje wówczas również cała rzesza innych Polaków. W ostatnich latach u szczytu najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom niezmiennie znajduje się Zofia oraz Antoni.

Jak wynika z zestawienia opublikowanego na portalu dane.gov.pl, tylko w 2022 roku imię Antoni otrzymało 6670 chłopców, zaś imię Zofia 5714 dziewczynek. Na kolejnych miejscach znalazł się Jan (6341 urodzeń) i Aleksander (6201 urodzeń), a także Zuzanna (5558 urodzeń) i Hanna (5261 urodzeń).

Zdjęcie Wybranie imienia dla dziecka dla wielu rodziców jest nie lada wyzwaniem / 123RF/PICSEL

Zmiany przyniósł początek 2023 roku. W tym czasie nowonarodzeni chłopcy najczęściej otrzymywali imię Nikodem. Za nim uplasował się Antoni i Jan. Wśród dziewczynek za Zofią i Zuzanną swoje miejsce znalazła Laura. Co ciekawe, w wielu przypadkach jest to powrót do mody obowiązującej przed laty.

Najpopularniejsze imiona dla dzieci w PRL. Święciły prawdziwe triumfy

Jakie imiona święciły triumf w PRL-u? W latach 50. dziewczynki otrzymywały najczęściej imię Marysia, Marianna i Krysia. Nie brakowało również Elżbiet oraz Teres. Co ciekawe, tylko w ubiegłym roku imię Maria zajęło jedenaste miejsce w rankingu najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom w 2022 roku, wyprzedzając Amelię, Antoninę czy Igę.

Zdjęcie Liczne grono współczesnych seniorek nosi imię "Marysia". W latach 50. było niezwykle popularne / 123RF/PICSEL

Wśród chłopców triumfy święcili wówczas Andrzeje. To imię nie jest dziś jednak tak popularne, jak ma to miejsce w przypadku Marii. W ubiegłym roku otrzymało je zaledwie 170 nowonarodzonych chłopców. W pierwszej połowie tego roku nadano je tylko 75 noworodkom. Przed laty popularne było także imię Jan, Stanisław i Jerzy.

Tak w PRL nazywano dzieci. Te imiona wciąż są ładne?

W latach 60. na pozycji lidera nastąpiła niemała zmiana. Z pierwszej czwórki, po raz pierwszy w całym XX wieku, zniknęło imię Maria. W zamian dziewczynki coraz częściej otrzymywały imię Ania, Ewa czy Ela. Tymczasem dla chłopców świeżo upieczeni rodzice najczęściej wybierali imię Tomek, Piotr, Marcin oraz Tadeusz. Co ciekawe, Tadzio wciąż jest chętnie wybieranym dla noworodków imieniem. W 2022 roku otrzymało je 892 chłopców, co dało mu 43. miejsce w rankingu najczęściej nadawanych imion męskich.

W kolejnych latach u szczytu popularności znajdowały się Agnieszki i Kasie, a także Piotry i Pawły. Niedługo później na listach pojawił się również Łukasz czy Honorata. Ostatnie z tych imion w 2022 roku nadano zaledwie 46 nowonarodzonym dziewczynkom.

Czy wkrótce imiona popularne w PLR-u powrócą do łask? Moda lubi zataczać koło.