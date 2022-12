Te osoby będą musiały dopłacić podatek za 2022. Jesteś na liście?

Niżesz dopłaty?

Według szacunków Ministerstwa Finansów, w tym roku około 1,2 miliona Polaków musi liczyć się z tym, że będą musieli dopłacić do PIT za 2022 r. Jest to o 800 tysięcy osób mniej niż w ubiegłym roku.

Spadek liczby osób, które będą musiały dopłacić do podatku, jak podaje PAP, zdaniem ministerstwa wynika ze zmian wprowadzonych w lipcu 2022 r. Kiedy to skorygowano założenia Polskiego Ładu 1.0. Jednym z takich udoskonaleń było obniżenie stawki PIT za 2022 r. z 17 do 12 proc. Dzięki temu osoby, które będą musiały dopłacić, zapłacą mniej, niż gdyby obowiązywała poprzednia stawka.



Kto będzie musiał dopłacić?

Grupa, którą może dotknąć konieczność dopłat, to przede wszystkim ludzie zarabiający miesięcznie więcej niż 16 tysięcy 300 złotych brutto.

Dopłat mogą też nie uniknąć osoby, które mają więcej niż jedno źródło dochodu.

Kolejna grupa, którą dotkną dopłaty, to wszyscy ci, którzy do 1 lipca przekroczyli widełki zarobków klasy średniej, to znaczy wypracowali ponad 11 tysięcy 141 zł na miesiąc.

Niezbyt dobra wiadomość także dla singli, których dochody przekroczyły pięciokrotność średniego wynagrodzenia. Według prognoz średnia pensja w 2023 r. będzie wynosiła 6 935 zł, co oznacza, że 34 650 zł to górna granica, powyżej której konieczna będzie dopłata. Dla porównania w 2022 r. średnia płaca wynosi 5 922 zł, czyli 29 610 zł.

Zleceniobiorcy, członkowie zarządu oraz osoby pracujące za granicą na umowie o pracy.

Ostatnią grupą, która może się martwić, są korzystający z tak zwanego rolowania zaliczek, które wycofał Nowy Ład 2.0 Mechanizm ten pozwalał pobierać zaliczki według zasad z 2021 r.



