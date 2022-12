Seniorzy mogą otrzymać kilka dodatkowych świadczeń pieniężnych . Oprócz "trzynastki" i "czternastki" czekają na nich fundusze związane z ich doświadczeniem zawodowym. Jakie świadczenia można otrzymać? Ile pieniędzy dodatkowo wpłynie do domowego budżetu? Sprawdź, do kogo skierowane są dodatkowe świadczenia pieniężne do emerytury.

200 zł dla zasłużonych z OSP, TOPR czy GOPR

Dodatkowe 200 zł przysługuje seniorom, którzy byli związani z:

Ochotniczą Strażą Pożarną

GOPR

TOPR

Aby otrzymać dofinansowanie, konieczne jest posiadanie czynnej służby, czyli braniu udziału w co najmniej jednej akcji w roku przez okres łącznie 20/25 lat. Oprócz tego wymagane jest osiągnięcie wieku emerytalnego.

Wniosek o dodatek dla OSP, GOPR czy TOPR nie jest składany w ZUS tylko u komendanta Straży Pożarnej.