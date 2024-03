Spis treści: 01 Rozliczenie PIT za rok 2023. Kto musi złożyć deklaracje?

02 Kiedy nie musimy rozliczyć się z urzędem skarbowym?

03 Te osoby nie muszą składać zeznania podatkowego. Trzeba jednak zwrócić uwagę na pewien szczegół

04 PIT-u zerowy. Kiedy należy go złożyć?

Rozliczenie PIT za rok 2023. Kto musi złożyć deklaracje?

Deklarację PIT muszą złożyć wszyscy, którzy w 2023 roku uzyskali jakikolwiek przychód opodatkowany na gruncie ustawy o PIT. Zarówno kwota przychodu, jak i wysokość kosztów jego uzyskania nie mają tu znaczenia. W tej sytuacji nie jest ważne, ile zarobiliśmy w 2023 roku, ponieważ jeśli uzyskaliśmy jakiekolwiek przychody, jesteśmy zobowiązani do złożenia deklaracji PIT.

Pamiętajmy też, że jeśli w trakcie roku osiągnęliśmy przychody opodatkowane, ale równocześnie mieliśmy dochody zwolnione z opodatkowania, w deklaracji rocznej należy zadeklarować tylko te opodatkowane.

Kiedy nie musimy rozliczyć się z urzędem skarbowym?

Jak się jednak okazuje, nie wszyscy muszą martwić się o rozliczenie z fiskusem.

Deklaracji PIT nie muszą obecnie składać osoby, których przychód jest zwolniony z opodatkowania. Pełna lista takich zwolnień znajduje się w art. 21 ustawy o PIT i zawiera ponad 150 pozycji.

Wśród przychodów zwolnionych z opodatkowania znajdują się m.in.:

odszkodowania,

zasiłki,

zapomogi,

dodatki,

nagrody w grach losowych,

diety,

stypendia,

świadczenia wypłacane przez uczelnie wyższe.

Zdjęcie Zasiłki i zapomogi to tylko niektóre przykłady przychodów zwolnionych z opodatkowania / Bartlomiej Magierowski/East News / East News

Te osoby nie muszą składać zeznania podatkowego. Trzeba jednak zwrócić uwagę na pewien szczegół

Warto też zauważyć, że istnieją określone grupy, które również są zwolnione z obowiązku rozliczenia z fiskusem. Osoby młodsze niż 26 lat, które uzyskały przychód ze stosunku służbowego, pracy lub innych umów zlecenia, nieprzekraczający 85 528 zł, nie muszą składać deklaracji PIT za 2023 rok.

Należy jednak zwrócić uwagę na jeden istotny element. Osoba nie musi składać zeznania podatkowego tylko w sytuacji, gdy jej przychody są w całości objęte ulgą podatkową. Jeśli natomiast ktoś złożył wniosek o to, żeby płatnik pobierał zaliczki na poczet podatku — musi złożyć zeznanie, na podstawie którego otrzyma zwrot tych zaliczek.

Analogicznie, rodzice mający co najmniej czwórkę dzieci, emeryci zdecydowani na rezygnację z pobierania emerytury oraz osoby powracające na stałe do Polski mogą skorzystać z ulgi podobnej do tej dla młodych do 26 roku życia.

Zdjęcie Twój e-PIT / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

PIT-u zerowy. Kiedy należy go złożyć?

Co ciekawe, istnieje także możliwość złożenia tzw. PIT-u zerowego. Osoby, które w 2023 roku nie osiągnęły żadnych przychodów, jak na przykład studenci na utrzymaniu rodziców, również nie muszą składać deklaracji. Jednakże, jeśli takie osoby chcą uniknąć potencjalnych wezwań do urzędu skarbowego, mogą złożyć PIT zerowy, w którym wszystkie dochody i podatki wynoszą zero.

Warto pamiętać, że złożenie zerowej deklaracji może być również przydatne w celu uzyskania zaświadczenia o dochodach, które może być wymagane przy ubieganiu się o różne świadczenia socjalne.