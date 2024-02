Włącz do diety i ciesz się zdrowym sercem. To prawdziwi pogromcy cholesterolu

Dodatek dla małżeństw. Według projektu te pary dostaną nawet 8 tys. złotych

Miasto usunęło "miłosne dowody". Co stanie się z kłódkami z kładki ojca Bernatka?

Zagadka matematyczna, która jest solą w oku dla internautów. Znasz wynik? Klasa średnia to w stratyfikacji społeczeństwa klasa społeczna znajdująca się pomiędzy klasą wyższą i klasą niższą. Terminu tego użył prawdopodobnie po raz pierwszy James Bradshaw, obecnie zapomniany irlandzki pisarz. W XIX-wiecznej socjologii pojęcie to służyło do określania osób pomiędzy proletariatem a burżuazją. W 1913 roku irlandzki statystyk Thomas Henry Stevenson zaczął wykorzystywać je w badaniach populacji Wielkiej Brytanii - według niego społeczeństwo dzieliło się na klasy wyższą, średnią i pracującą, w zależności od dochodów i profesji. Współcześnie klasa średnia to po prostu osoby, które znajdują się pośrodku drabiny społecznej - pod względem zarobków i kapitału kulturowego oraz społecznego. Dzieli się ona na klasę średnią niższą, wyższą i właściwą.

Klasa średnia może być też definiowana ze względu na zawód - w tej sytuacji bierze się pod uwagę:

charakter wykonywanej pracy (pracownicy umysłowi lub pracownicy fizyczni/rolnicy)

poziom kwalifikacji wymaganych do wykonywania tej pracy

stanowisko zajmowane w hierarchii organizacyjnej

własność środków produkcji (przedsiębiorcy i samozatrudnieni lub pracownicy najemni)

Biorąc pod uwagę ten podział, do polskiej klasy średniej zalicza się specjalistów niższego szczebla, pracowników umysłowych wykonujących prace rutynowe, osoby samozatrudnione w rolnictwie i poza rolnictwem oraz fizycznych pracowników nadzoru. Mówi się, że klasa średnia to po prostu zarówno pracownicy korporacji i menedżerowie średniego szczebla jak i osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Badając przynależność do klasy średniej, bierze się pod uwagę także wykształcenie, kompetencje, pozycję społeczną oraz wiedzę potrzebną do uczestnictwa w życiu społecznym.

Reklama

Czytaj również: Ci seniorzy mają szansę na zwiększenie emerytury. Na czym polega ponowne przeliczenie emerytury?

Ile zarabia klasa średnia w Polsce?

Zdjęcie Ile zarabia przedstawiciel klasy średniej? / 123RF/PICSEL

Według klasyfikacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju do klasy średniej zaliczają się gospodarstwa domowe, w których dochód na głowę wynosi od 75 proc. do 200 proc. mediany zarobków w danym kraju. Według ostatnich danych z 2022 roku, w Polsce mediana zarobków wynosi 5701,62 zł brutto, czyli 4217 zł na rękę. Oznacza to, że klasa średnia zarabia w Polsce od 4276,2 zł brutto do 11403,24 zł. Rozstrzał jest więc bardzo duży.

W Polsce do klasy średniej zalicza się 54 proc. społeczeństwa. Klasa wyższa liczy sobie 16 proc., a niższa - 30 proc. Z badań CBOS wynika jednak, że za klasę średnią uważa się dużo więcej Polaków, bo aż 77 proc.



Zobacz również: Zbliża się termin rozliczenia deklaracji PIT. Kiedy otrzymamy zwrot?