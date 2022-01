Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111 pod ten numer o każdej porze dnia i nocy dzieci maltretowane, z depresją, problemami wynikającymi z ich orientacji seksualnej, czy po prostu smutne — mogły zadzwonić, aby porozmawiać ze specjalistą, który mógł pomóc im w nierzadko dramatycznych sytuacjach. Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży powstał w 2008 roku i był odpowiedzią na wytyczne Unii Europejskiej w tym zakresie. Linię do życia powołało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a jej obsługę powierzyło Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Rząd nie chce finansować Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

W pierwszych latach istnienia Telefonu współfinansowanie z budżetu państwa wynosiło od 30 do 60 proc. Fundacja pozyskiwała pieniądze z grantów i biorąc udział w konkursach organizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. W 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło rządy, pieniądze państwowe stanowiły 60% budżetu Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, w kolejnym roku było to 50 proc, a od 2017 roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę musi walczyć o każdą złotówkę i utrzymuje się przede wszystkim z datków darczyńców, bo państwowe subwencje od pięciu lat nie przekroczyły 6 proc. W 2022 roku żadne środki z budżetu państwa nie wesprą działania infolinii. W obliczu groźby zamknięcia Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży fundacja wystąpiła z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego o rządowe wsparcie dla jej działań.

Internauci biorą sprawy w swoje ręce

Na wieść, że fundacja Dajemy Dzieciom Siłę nie dostanie w tym roku ani złotówki z państwowych środków biznesmen i społecznik Aleksander Twardowski postanowił poprosić internautów o pomoc. Minimalnym celem było uzbieranie 350 tysięcy złotych, dzięki czemu infolinia, choć w ograniczonym zakresie mogłaby nadal działać. Wystarczyło zaledwie sześć godzin, aby uzbierać potrzebną kwotę.

Milion w 24 godziny

Autor zbiórki chciał w ciągu 30 dni zebrać milion złotych, który umożliwiłby działanie Telefonu Zaufania 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, czyli w takiej formie, jaką miała dotychczas infolinia. Zamierzony milion udało się osiągnąć w ciągu 24 godzin. Kwota pozwoli na utrzymanie stanowisk dla sześciu specjalistów w ciągu dnia i trzech nocą. Dzięki niej Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży będzie mógł działać przez kolejny rok.

Polityka na bok, dobro dzieci przede wszystkim

Sprawa dla wielu przybiera wymiar polityczny, o czym świadczą komentarze pod akcją. Można przeczytać między innymi: “Oby wielkość kwoty, która tu powstanie dotarła do wiadomości rządu. I komu będzie głupio? Wstyd, żebyśmy sami sobie musieli organizować tak ważną spraw", czy: “państwo PiS nie działa! Na szczęście aktywizm społeczny i serca obywateli mają się dobrze! Jesteście wielcy ❤", częstym wpisem jest także charakterystyczne osiem gwiazdek.

Nie mniej jest jednak komentarzy, w których ofiarodawcy życzą powodzenia fundacji i zwracają uwagę, jak ważna jest jej działalność: “Trzymajcie się dzieciaki, nie jesteście same" czy wpisy mówiące o osobistych doświadczeniach wpłacających: “Bylam dzieckiem potrzebującym pomocy, dlatego wpłacam, dla innych dzieci i młodzieży. Trzymajcie sie!".

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży to przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa i pomocy dzieciom i nastolatkom. Młodzi ludzie mający problemy, z którymi nie są w stanie sobie poradzić, mogą zadzwonić pod numer 116 111 lub skontaktować się z Dziecięcym Telefonem Zaufania Rzecznika Praw Dziecka pod numerem 800 12 12 12.



