Świadczenie ratownicze jest dodatkiem do emerytury , który przysługuje wybranej grupie emerytów. Aby co miesiąc dostawać na konto bankowe przelewy z bonusowymi pieniędzmi, seniorzy muszą jednak spełnić kilka warunków.

jest , który przysługuje wybranej grupie emerytów. Aby co miesiąc dostawać na konto bankowe przelewy z bonusowymi pieniędzmi, seniorzy muszą jednak spełnić kilka warunków. Jakie zasady obowiązują seniorów, którzy liczą na podwyższenie emerytury? Jeden kruczek prawny pozwoli otrzymać większą kwotę.

Świadczenie ratownicze przysługuje Polakom, którzy przez co najmniej dwie dekady pracowali w trudnych warunkach, ryzykując swoim własnym zdrowiem po to, aby ratować życie innych osób. Mogą się o nie starać osoby, które osiągnęły wiek emerytalny 60. lub 65. lat, a wcześniej służyły w takich jednostkach jak:

Reklama

Ochotnica Straż Pożarna (OSP)

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR)

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR)

Seniorzy mogą otrzymać dodatkowe 200 złotych miesięcznie, o ile czynnie brali udział w akcjach lub działaniach ratowniczych przez minimum 20 lat w przypadku kobiety i 25 lat, jeśli o świadczenie ratownicze stara się mężczyzna.

Przy naliczaniu tego okresu nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Trzeba jednak zaznaczyć, że przez czynne uczestnictwo rozumie się bezpośredni udział w minimum jednej akcji ratowniczej w ciągu roku.

Zdjęcie Kto będzie mógł skorzystać ze świadczenia ratowniczego? Aby je otrzymać, trzeba spełnić kilka warunków / 123RF/PICSEL

Może cię zainteresować: Zmiany w legitymacji emeryta i rencisty od 2023 roku. To musisz wiedzieć

Do 1600 złotych w ramach świadczenia ratowniczego. Trzeba się jednak pospieszyć

Podstawą prawną, aby ubiegać się o świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP, jest artykuł 16. ustawy o ochotniczych strażach pożarnych z 17 grudniu 2021 roku. Wypłacane kwoty i sam koszt ich obsługi są finansowane z budżetu państwa, a pieniądze wypłacane w ramach świadczenia ratowniczego są niezależne od dochodu.

Do tej pory wniosek o świadczenie złożyło jedynie kilkadziesiąt tysięcy osób, z czego najprawdopodobniej wynika, że polscy seniorzy nie zdają sobie sprawy z tego, że należą im się dodatkowe środki od państwa.

Warto jednak złożyć dokumenty jak najszybciej, ponieważ emeryci i renciści, którym uda się zrobić to do 30 września 2022, otrzymają dodatek do emerytury wraz z wyrównaniem od stycznia. To zaś oznacza, że w ramach świadczenia ratowniczego można jednorazowo dostać nawet 1600 złotych, a później dożywotnio na konto przychodzić będą przelewy po 200 złotych miesięcznie.

Aby otrzymać świadczenie ratownicze, trzeba mieć świadków. Takie są warunki

Emerytowani ratownicy, którzy chcą pobierać świadczenie, muszą okazać oświadczenia minimum trzech świadków. Jedną z osób, które złożą podpis, musi być osoba zatrudniona w administracji samorządowej, bądź osoba pełniąca funkcję publiczną w czasie potwierdzającym udział seniora w działaniach ratowniczych podczas pracy w OSP.

Zdjęcie Aby otrzymać świadczenie ratownicze konieczne jest udowodnienie czynnej służby w OSP / 123RF/PICSEL

Może to być przykładowo:

sołtys,

radny,

pracownik urzędu,

dyrektor szkoły

Świadczenie ratownicze wniosek. Gdzie złożyć i kiedy jest wypłata?

Wniosek o świadczenie ratownicze nie może zostać złożony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To nie ZUS jest odpowiedzialny za wypłatę świadczenia ratowniczego, a Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W przypadku byłych strażaków OSP, wniosek składa się u komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej (PSP) organu przyznającego, odpowiedniego dla siedziby jednostki, w której służył emerytowany ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wypłata powinna wpłynąć na konto seniora najpóźniej do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, licząc od miesiąca, w którym świadczenie ratownicze zostało przyznane (art. 18 ust. 2 ustawy).

Zdjęcie Świadczenie ratownicze to kolejny dodatek dla seniorów, który może podreperować ich domowy budżet, jeśli czynnie służyli w organizacjach ratowniczych / 123RF/PICSEL

Stąd pobierzesz wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego i wzór oświadczenia świadka . Na stronie GOV możesz ponadto zapoznać się również z klauzulą informacyjną.

Czytaj również: Wszystkie dodatki do emerytury, które wypłaca ZUS

Zobacz także: