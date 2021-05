Ten grzyb może zabić twojego kota. Uważaj, gdy kupisz go na obiad

Szkodzą, zatykają przewód pokarmowy, prowadzą do odwodnienia i poważnego wycieńczenia organizmu. Mimo to, koty je uwielbiają. Potrafią wykradać je tak umiejętnie, że wystarczy dosłownie na kilka sekund spuścić je z oka.

Zdjęcie Koty nie trawią grzybów i może dojść do odwodnienia / 123RF/PICSEL

Mowa o surowych pieczarkach. Ich ziemisty zapach przyciąga koty z niewyobrażalną siłą i sprawia, że gotowe są do wyjątkowych poświęceń by wykraść upragnionego grzyba. Zakradają się do siatek z zakupami, czatują gdy kroisz je na desce albo porywają wprost z blatu. Nie wiedzą, że grzyb może nieść dla nich śmiertelne zagrożenie.

Rzadko zjadają go w całości. Wystarczy zabawa, kilka skubnięć, nadgryziony kapelusz. Ale już taka ilość może prowadzić do poważnych chorób. Odwodniony, osowiały kot bez apetytu wymaga interwencji weterynarza. Nierzadko zjedzona pieczarka prowadzi do stresującej kuracji i kroplówek. Właściciele zwierząt rzadko wiążą kocie dolegliwości z faktem, że zwierzę zjadło odrobinę grzyba i bezskutecznie szukają przyczyny choroby.



Dlatego planując obiad, w skład którego wchodzą pieczarki lepiej nie spuszczać z oczu naszego pupila, a zostawiony na blacie sos zawsze powinien być przykryty.



