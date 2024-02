Spis treści: 01 Tak długo żyli najstarsi ludzie na świecie

02 Gdzie ludzie żyją najdłużej? WHO stworzyło ranking

03 Średnia długość życia w Polsce. Po pandemii uległa znacznej zmianie

04 Naukowcy przewidują, że nowy rekord zostanie niedługo pobity

Tak długo żyli najstarsi ludzie na świecie

Do tej pory najdłużej żyjącą osobą na świecie była Jeanne Calment z Francji. Kobieta zmarła w 1997 roku, mając wówczas 122 lata i 164 dni. Niemniej jednak istnieją wątpliwości co do autentyczności dokumentacji jej wieku.



Z kolei za najstarszego mężczyznę na świecie uznawany jest Japończyk Jiroemon Kimura. Zamieszkiwał on miasto Kyotango, znane z długowiecznych mieszkańców. Umierając w 2013 roku, dożył wieku 116 lat i 54 dni.

Gdzie ludzie żyją najdłużej? WHO stworzyło ranking

Na długość życia człowieka wpływa wiele czynników. Są to m.in. dobrze funkcjonująca opieka zdrowotna, dieta, kontakt z przyrodą, świadomość dbania o zdrowy styl życia. W 2018 roku Światowa Organizacja Zdrowia przygotowała raport dotyczący oczekiwanej długości życia w różnych krajach.



W pierwszej dziesiątce krajów, których mieszkańcy żyją najdłużej, znalazły się Szwajcaria, Hiszpania, Singapur, Francja, Australia, Włochy, Kanada, Korea Południowa i Norwegia. Jednakże zwyciężczynią rankingu okazała się Japonia.



Jednym z głównych czynników, który przekłada się na długość życia, jest zdrowa dieta. Japończycy jedzą dużo ryb, owoców morza, a także warzyw, przy czym spożywają mało tłuszczu. Do służby zdrowia ma dostęp każdy, bez wyjątku. Poza tym Japonia jest krajem wysoko rozwiniętym, zamożnym i bezpiecznym.



Na długość życia Japończyków wpływać może także styl życia i filozofia. Przykładowo wyspa Okinawa jest znana jako jedno z wielu miejsc, w których wiek mieszkańców nie tak rzadko przekracza 100 lat. To właśnie stamtąd wywodzi się filozofia ikigai, która zakłada odnalezienie równowagi między tym, co kochamy a tym, co musimy. Jej celem jest unikanie presji i pośpiechu, czerpanie radości z małych rzeczy, a także życie w zgodzie z naturą.

Zdjęcie Na długość życia Japończyków ogromny wpływ ma zdrowa dieta bogata w ryby / 123RF/PICSEL

Średnia długość życia w Polsce. Po pandemii uległa znacznej zmianie

Według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w 2021 r. mężczyźni przeciętnie żyli 71,7 lat, a kobiety - 79,7 lat, czyli odpowiednio o 2,3 oraz 2,1 lat krócej w porównaniu do 2019 r.



Na średnią długość życia Polaków w tym okresie wpływ miała oczywiście pandemia COVID-19. W krajach rozwiniętych przyczyniła się do skrócenia przeciętnej długości życia o kilka miesięcy, a w Polsce nawet o ponad dwa lata.



Wraz z zakończeniem pandemii statystyki długości życia poprawiły się. Według naukowców jedna szczególna grupa ma największe szanse na dłuższe życie.

Zdjęcie W Polsce kobiety żyją średnio 80 lat / 123RF/PICSEL

Naukowcy przewidują, że nowy rekord zostanie niedługo pobity

Prof. David McCarthy z University of Georgia w Stanach Zjednoczonych twierdzi, że na dłuższe życie większe szanse mają stulatkowie. Specjaliści coraz częściej prognozują, że granica ludzkiego życia nie została jeszcze osiągnięta i w najbliższych latach, jeśli nie dotknie nas kolejna pandemia, należy oczekiwać kolejnych rekordów pod względem długości życia.



Badania przeprowadzone przez zespół prof. McCarthy'ego sugerują, że ludzie urodzeni na początku XX wieku, zwłaszcza ci z rocznika 1910, mają potencjał do przełamania dotychczasowych rekordów długowieczności. Dzięki wyższej jakości życia i rozwoju medycyny, zwłaszcza po II wojnie światowej, istnieje szansa, że niektórzy z nich dożyją ponad 122 lata, a być może nawet osiągną wiek 130 lat.