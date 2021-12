Ten spot pokazał, jak ciężka jest praca lekarzy na SOR

Lekarze nie są impregnowani na emocje. Systemowe niedostatki, gnanie z dyżuru na dyżur, braki kadrowe, to problemy z którymi się zmagają. Ufamy, że pacjenci będą lepiej nas rozumieć, a to pomoże lekarzom w codziennej pracy. (...) Jest pewne niezrozumienie dla naszej pracy, ale uznaliśmy, że stoimy z pacjentami po tej samej stronie. Stąd wziął się pomysł na opowiedzenie historii, z którymi każdy z lekarzy miał do czynienia na dyżurze