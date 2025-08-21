Robili remont, znaleźli skarby. Część z nich jest przedmiotem śledztwa

Remont zawsze jest mieszanką kurzu, hałasu i... licznych niespodzianek. W trakcie jego trwania często napotykamy krzywe ściany albo zapomniane rury, ale bywa też inaczej - pod deskami podłogi, za boazerią czy w piwnicach ludzie znajdują prawdziwe skarby. I to dosłownie: od złotych monet po dokumenty z czasów, które pamiętają już tylko podręczniki historii. Część z nich trafia do muzeów, lecz inne stają się czasem częścią policyjnych śledztw.

Remontujesz stary dom? Jego ściany i podłogi mogą skrywać niezwykłe skarby.
Spis treści:

  1. Skarby znalezione podczas remontów
  2. Historia odkrytych przedmiotów
  3. Reakcja właścicieli
  4. Co zrobić, gdy natrafisz na wartościowe znalezisko?
  5. Gdzie dawniej chowano skarby?

Skarby znalezione podczas remontów

W Białej Podlaskiej, podczas rewitalizacji parku Radziwiłłów, archeolodzy natrafili na fragment pozłacanej armatki wiwatówki z czasów Hieronima Floriana Radziwiłła, unikatową ceramikę z manufaktury Anny z Sanguszków Radziwiłłowej oraz monety sprzed kilku stuleci. To nie były przypadkowe drobiazgi - każdy z nich opowiadał o przepychu jednego z najbogatszych rodów XVII‑wiecznej Europy.

Natomiast w Australii, Dave, mieszkaniec Nowej Południowej Walii, kupił stary dom i postanowił go odświeżyć. W trakcie zrywania jednej z pozornie banalnych ścian znalazł coś, co wywróciło jego życie do góry nogami - starannie ukrytą skrytkę, a w niej około 50 sztabek złota, każda ważąca blisko pół kilograma, oraz 2 miliony dolarów australijskich w gotówce. W sumie - majątek liczony w wielu milionach.

Walter Castanedo z Toledo, w stanie Ohio w USA, kupił stary dom z trzema sypialniami i jedną łazienką za symboliczne 1 000 dolarów, planując jego gruntowny remont. W trakcie prac w piwnicy, między płytami podłogowymi i cegłami, natrafił na koperty z 10 000 dolarów w banknotach setkowych - najnowsze z 1981 roku. Dziś ta kwota byłaby warta ponad 36 tys. dolarów. Z kolei w Wielkiej Brytanii, para remontująca kuchnię w XVII‑wiecznym domku odkryła na głębokości 60 cm zabytkowe monety - srebrne szylingi Elżbiety I i złote monety Karola I.

Świat zna też historie jeszcze bardziej filmowe. We Francji, na budowie parku biznesowego, odkryto nekropolię z epoki żelaza z bogato zdobionymi mieczami celtyckimi. A w czeskich Sudetach turyści natknęli się na skrzynkę pełną złotych monet i biżuterii z lat 20. XX wieku - wartość znaleziska oszacowano na ponad milion złotych.

Liczne drabiny, poziomica, otwarte drzwi oraz ściany w trakcie remontu, podłoga pokryta kurzem i materiałami budowlanymi, widoczne narzędzia i elementy instalacyjne.
Ściany starych domów mogą kryć wartościowe skarbyCanva ProINTERIA.PL

Historia odkrytych przedmiotów

Pozłacana armatka wiwatówka z czasów Hieronima Floriana Radziwiłła to element dworskiej oprawy uroczystości. Jej salwy miały podkreślać bogactwo rodu i jego polityczną rangę. Ceramika z manufaktury Anny z Sanguszków Radziwiłłowej, rozpoznana po charakterystycznym znaku "B", była niegdyś chlubą magnackiego stołu i eksportowano ją na dwory w całej Rzeczypospolitej. Monety sprzed stuleci, znalezione w tym samym miejscu, to niemal podręcznik ekonomii tamtych czasów - od dukatów po lokalne emisje, świadczące o zasięgu handlowych wpływów Radziwiłłów.

Sztabki złota, które Dave odkrył za ścianą swojego domu w Australii, to nie byle kruszec, ponieważ każda z nich została wybita według standardów australijskiej mennicy. Obok nich spoczywały pliki banknotów o wysokich nominałach, z datami emisji sprzed lat 70. i 80., dziś budzące uzasadnione podejrzenia śledczych. Nie był to zwykły "schowek z oszczędnościami" - trop szybko poprowadził w stronę głośnego napadu na Perth Mint z 1982 roku, kiedy zniknęło dokładnie 49 sztabek złota. Liczba niemal identyczna z tą, którą znalazł Dave, sprawia, że jego "remontowy skarb" może okazać się brakującym puzzlem w kryminalnej układance sprzed ponad czterech dekad, a nie tylko zapomnianym depozytem zamożnego właściciela.

    Banknoty znalezione przez Waltera Castanedo, wszystkie setkowe, noszą ślady starannego przechowywania - czarne, lekko spróchniałe koperty były schowane w miejscach wymagających demontażu elementów piwnicy. Ostatnia data emisji - 1981 r. - sugeruje, że gotówka była częścią "żelaznego zapasu" dawnego właściciela, prawdopodobnie ukrytego w czasach kryzysu gospodarczego i inflacji. Natomiast brytyjskie znalezisko to niemal skondensowana opowieść o trzech stuleciach monarchii - od srebrnych szylingów Elżbiety I po złote monety Karola I, bite w czasach wojny domowej. Znalezisko w glinianym słoju, zakopanym pół metra pod kuchnią, wskazuje, że ówczesny właściciel domu mógł obawiać się konfiskaty lub rabunku, dlatego zdecydował się na ukrycie majątku w samym sercu domostwa.

    Bogato zdobione miecze celtyckie, odkryte na francuskiej nekropolii z epoki żelaza to artefakty o znaczeniu symbolicznym. Spiralne i półksiężycowate ornamenty mogły oznaczać przynależność klanową lub opowiadać o dokonaniach wojownika. Miecze te były często składane do grobów jako dar dla zmarłego, aby towarzyszyły mu w zaświatach. Z kolei znalezisko czeskich turystów to skrzynka z lat 20. XX wieku, wypełniona złotymi monetami i biżuterią w stylu art déco. Prawdopodobnie została ukryta w czasie zawirowań międzywojennych lub na początku II wojny światowej - właściciel mógł liczyć, że po konflikcie wróci po swój majątek. Nikt jednak się po niego nie zgłosił, a skrzynia przetrwała ukryta przez sto lat.

    Reakcja właścicieli

    Ostateczne losy tych znalezisk są równie różnorodne jak same historie, które za nimi stoją. W Białej Podlaskiej pozłacana armatka wiwatówka, fragmenty ceramiki z manufaktury Anny z Sanguszków Radziwiłłowej i monety sprzed kilku stuleci, po zabezpieczeniu przez archeologów, trafiły do muzealnych gablot. W Dorset srebrne szylingi Elżbiety I i złote monety Karola I, wydobyte spod kuchennej podłogi, po przejściu procedury Treasure Act zasiliły zbiory hrabstwa, a ich znalazcy otrzymali równowartość rynkową odkrycia. We Francji celtyckie miecze stały się perłą regionalnego muzeum, a miejsce nekropolii objęto ochroną.

    Skarbem nie musi być tylko złoto. Niektóre niepozorne przedmioty mogą przynieść poszukiwaczom wielki zysk
    Skarbem nie musi być tylko złoto. Niektóre niepozorne przedmioty mogą przynieść poszukiwaczom wielki zysk123RF/PICSEL

    W innych miejscach droga przedmiotów była mniej muzealna, a bardziej związana z prawem i losem codziennym. W Nowej Południowej Walii złoto i gotówka ukryte w ścianie domu po zgłoszeniu Dave'a zostały zabezpieczone przez policję i objęte śledztwem, które miało ustalić ich pochodzenie. W Toledo Walter Castanedo podzielił się znalezionymi kopertami z banknotami z byłym właścicielem domu, zachowując część pieniędzy na remont domu. Z kolei w czeskich Sudetach skrzynia z monetami i biżuterią art déco po formalnym zgłoszeniu trafiła pod opiekę konserwatora zabytków, a część jej zawartości została zdeponowana w muzeum.

    Co zrobić, gdy natrafisz na wartościowe znalezisko?

    Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków, każdy przedmiot o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej - jeśli zostanie uznany za zabytek archeologiczny - automatycznie staje się własnością Skarbu Państwa. Znalazca ma obowiązek zabezpieczyć obiekt, oznaczyć miejsce odkrycia i niezwłocznie powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków lub policję. Za uczciwe zgłoszenie można otrzymać nagrodę pieniężną - jej wysokość zależy od wartości i znaczenia znaleziska, ale nie może przekroczyć 25-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

    W Anglii, Walii i Irlandii Północnej obowiązuje Treasure Act 1996. Jeśli znalezisko spełnia kryteria "skarbu" (np. monety lub przedmioty z metali szlachetnych starsze niż 300 lat, zestawy artefaktów o wyjątkowym znaczeniu historycznym), znalazca ma 14 dni na zgłoszenie go lokalnemu koronerowi. Po ocenie przez ekspertów muzeum może odkupić skarb za cenę ustaloną przez Treasure Valuation Committee, a wynagrodzenie dzielone jest między znalazcę i właściciela gruntu.

    We Francji i Czechach znaleziska archeologiczne z mocy prawa trafiają do państwa, choć w Czechach przewidziane są nagrody dla znalazców. W USA przepisy różnią się w zależności od stanu - w niektórych przypadkach właściciel nieruchomości automatycznie staje się właścicielem skarbu, w innych obowiązuje tzw. "treasure trove law" podobne do brytyjskiego. W Australii, jeśli istnieje podejrzenie, że znalezisko pochodzi z przestępstwa, przejmują je organy ścigania do czasu wyjaśnienia sprawy.

    Gdzie dawniej chowano skarby?

    Historia potrafi latami "siedzieć" cicho za ścianą, a potem nagle, przy okazji remontu, wychylić się z najbardziej nieoczekiwanego zakamarka. W Polsce odkrywano już biżuterię w piecach kaflowych, dokumenty w podwójnych ramach obrazów czy butelki z listami zamurowane w fundamentach. W czasie wojen piece często stawały się domowymi sejfami - były masywne, trudno dostępne, a ich wnętrze idealnie maskowało ukryte kosztowności. Niektórzy odnajdowali też "skarby codzienności": porcelanowe filiżanki sprzed stu lat, kasetki z fotografiami czy drobne narzędzia sprzed kilku pokoleń, które same w sobie są dziś świadectwem dawnych czasów.

    Za granicą takie niespodzianki mają równie barwny charakter. W Stanach Zjednoczonych pewna para podczas renowacji domu znalazła w ścianie starannie owinięte listy miłosne z początków XX wieku - stały się one częścią zbiorów lokalnego archiwum, ale też źródłem powieści, którą później napisano na ich podstawie. W Wielkiej Brytanii znane są przypadki, gdy robotnicy remontujący pub natrafiali na sakiewki monet sprzed kilkuset lat, a we Francji - na dachach starych stodół - odnajdywano ukryte podczas rewolucji rodzinne srebra.

    Czy zatem warto zerkać pod każdy zerwany panel podłogowy czy skuwać tynk z myślą o przygodzie? Może nie od razu z młotkiem w ręku, ale zdecydowanie z otwartą głową. Bo skarbem wcale nie musi być złoto - czasem większą wartość ma list, który pozwala zajrzeć w czyjeś życie sprzed wieku, dziecięcy rysunek sprasowany między deskami czy guzik od munduru, który pamięta zupełnie inne czasy. Takie przedmioty są jak mosty - łączą nas z ludźmi, których już nie ma - a którzy, zupełnie nieświadomie zostawili nam kawałek swojej opowieści.

