Pranie ręczników - z pozoru banalna czynność, dla niektórych może okazać się utrapieniem. Nieumiejętne dopieranie detergentów i zbyt intensywne programy w pralce mogą sprawić, że z czasem puszyste ręczniki staną się szorstkie i stracą swoją fakturę. Jak prać ręczniki, aby na długo zachowały ładny kolor i były przyjemne w dotyku? Z pomocą przychodzi jeden banalny trik.

Chcesz, aby twoje ręczniki zawsze były miękkie i puszyste? Zamień płyn do płukania na ocet
Chcesz, aby twoje ręczniki zawsze były miękkie i puszyste? Zamień płyn do płukania na ocet123RF/PICSEL

Jak prać ręczniki, by na długo zachowały miękkość?

Ręczniki to tekstylia, które wymagają szczególnej troski. Nowe są mięciutkie i puszyste, mają intensywny kolor, a wycieranie się nimi po kąpieli to prawdziwa przyjemność. Ze względów higienicznych wymagają one jednak częstego prania, co sprawia, że po krótkim czasie stają się zazwyczaj szorstkie, mniej chłonne, a ich kolor wyblakły. Te białe z kolei szarzeją i ciężko jest przywrócić im dawny blask. Nie każdy wie, że świetnym patentem będzie pranie ręczników w occie, zamiast w silnych, chemicznych detergentach. Co więcej, w połączeniu z odrobiną sody oczyszczonej, ocet sprawi, że tekstylia zachowają nie tylko swoją miękkość, ale i kolor. Jak prawidłowo używać octu i sody do prania ręczników? Podpowiadamy.

Dlaczego warto używać octu do prania ręczników?

Ocet to doskonały, uniwersalny specyfik, który doskonale radzi sobie z zabrudzeniami, kamieniem i zapewnia doskonałą jakość tkanin na dłużej. Nie każdy wie, że używanie octu zamiast płynu do płukania to zdecydowanie lepsze i bardziej ekologiczne rozwiązanie. Ocet sprawia, że tkaniny są przyjemne w dotyku i nie tracą swojej pierwotnej struktury. Ubrania czy ręczniki niszczą się w pralce z wielu powodów. Najczęściej dzieje się tak przez:

• gromadzenie się w nich detergentów - proszek lub płyn do prania czy płukania - szczególnie używane w zbyt dużych ilościach, mogą osadzać się na włóknach i je oblepiać,

• pranie w zbyt niskiej temperaturze - nie usuwa wszystkich bakterii, na tkaninach pozostaje brud,

• twarda woda - jest przyczyną szorstkości materiałów.

Kobieta wkładająca biały ręcznik do pralki automatycznej w dobrze oświetlonej łazience.
Ocet i soda sprawią, że tkaniny będą zdezynfekowane i przyjemne w dotyku 123RF/PICSEL

Ocet spirytusowy w połączeniu z sodą oczyszczoną to natomiast doskonały duet, który celująco poradzi sobie z brudem, nieprzyjemnym zapachem, zdezynfekuje, a tym samym zapewni ręcznikom miękkość i chłonność na długi czas. Co również istotne - są to środki całkowicie przyjazne dla środowiska.

Gdzie wlać ocet do prania ręczników?

Ocet najlepiej jest wlewać w miejscu przeznaczonym na płyn do płukania - ok. 100-150 ml octu spirytusowego na jedno pranie. Ten sposób sprawi, że na ostatnim etapie prania usunięte zostaną resztki detergentów, a specyfik zmiękczy tkaninę. Nie musisz martwić się o nieprzyjemny zapach octu na tkaninach - będzie on zupełnie niewyczuwalny.

Szuflada na detergent pralki automatycznej z widocznymi osadami po proszku i kamieniu, charakterystyczne przyciski panela sterującego powyżej szuflady.
Octu należy używać tak, jak płynu do płukania123RF/PICSEL

Jak używać sody oczyszczonej do prania?

Sody oczyszczoną lepiej nie wsypywać do żadnych przegródek, a najlepiej umieścić bezpośrednio w bębnie, razem z ręcznikami. Odpowiednią ilością będzie około 2-3 łyżki stołowe sody na jedno pranie. Aby wzmocnić działanie można dodać też niedużą ilość proszku do prania.

Ręczniki najlepiej prać w wysokiej temperaturze - 60 st. C i ustawić wirowanie na 1000-1200.

