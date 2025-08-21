Naturalne sposoby na walkę z komarami i muszkami owocówkami

Muszki owocówki i komary bywają prawdziwą zmorą. Te pierwsze okupują warzywa i owoce pozostawione na kuchennych blacie, a znienawidzone przez wszystkich komary atakują szczególnie w nocy, gdy śpimy. Aby je odstraszyć sięgamy najczęściej po chemiczne środki dostępne w sklepach, jednak w wielu przypadkach są one niestety szkodliwe dla zdrowia i toksyczne dla dzieci czy zwierząt. Zdecydowanie lepszym patentem na uporanie się z obecnością insektów w domu będą naturalne specyfiki, których zapach skutecznie je unieszkodliwi. Wśród wielu dobrze nam znanych takich jak np. ocet, płyn do mycia naczyń, lawenda czy cynamon, istnieje skuteczny, jednak mało znany sposób na komary i muszki owocówki. Podpowiadamy co należy zrobić, aby pozbyć się ich raz na zawsze.

Czosnek i goździki na insekty. Komary i muszki nie mają szans

Jednym z zapachów jakiego owady, a w szczególności komary i muszki owocówki nie znoszą jest aromat świeżego czosnku oraz goździków. Te dwa produkty w połączeniu dają naprawdę intensywny zapach, który skutecznie odstrasza "nieproszonych gości". Aby zrobić pułapkę na komary i muszki wystarczy:

Obrać kilka ząbków czosnku i delikatnie rozgnieść je lub przekroić, aby puściły sok. Wbić do ząbków po kilka goździków. Tak przygotowany odstraszacz umieścić na blacie kuchennym lub w miejscu, gdzie pojawiają się insekty.

Czosnek i goździki pozostawione na kuchennym blacie, błyskawicznie odstraszą muszki i inne owady Sergei Dolgov 123RF/PICSEL

Sposób na muszki owocówki i inne owady. Ten zapach każdemu przypadnie do gustu

Kombinacja woni czosnku i goździków działa naprawdę skutecznie na komary i muszki, jednak nie dla każdego taki zapach będzie do zaakceptowania. Ci szczególnie wrażliwi mogą wypróbować innego, zdecydowanie przyjemniejszego zapachu, za którym owady również nie przepadają. Będzie to olejek waniliowy - wystarczy przelać go do niewielkiej miseczki i postawić w na parapecie w kuchni. Z uwagi na przyjemny zapach, można nim również natrzeć framugi drzwi czy okien. Ta naturalna bariera sprawi, że insekty nie będą chciały wejść do twojego domu.

Odnowili stary dom na Mazurach. "Wreszcie uciekłam na dobre" Aleksandra Suława INTERIA.PL