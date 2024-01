Abonament RTV: Kto nie musi płacić?

Co do zasady wszyscy posiadacze telewizorów i/lub radioodbiorników powinni płacić abonament RTV, jednak od tej reguły jest kilka wyjątków, a niektóre mogą być sporym zaskoczeniem. Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV? Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są to osoby, które:

ukończyły 75 rok życia,

ukończyły 60 rok życia i mają prawo do emerytury. Jednak pod warunkiem, że nie jest ona wyższa niż 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku,

mają dochody nie przekraczające 504 złote na osobę miesięcznie,

niemal nie widzą, gdyż ostrość ich widzenia nie przekracza 15 proc.,

nie słyszą, stwierdzono u nich obustronne upośledzenie słuchu lub całkowitą głuchotą,

otrzymują świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, rentę socjalną,

mają przyznaną I grupą inwalidzką.

Należy pamiętać, że samo spełnianie kryterium nie zdejmuje z nas obowiązku opłaty za abonament. Aby uniknąć płacenia należy przedstawić w placówce Poczty Polskiej dokumenty poświadczające, że jesteśmy uprawnieni do zwolnienia oraz oświadczenie, które można pobrać ze strony KRRiT.



Zapłać w styczniu, a abonament będzie niższy o 10 proc.

Ci, którzy nie znaleźli się na liście osób zwolnionych z opłat abonamentowych, muszą je uiścić. W 2024 roku za używanie radioodbiornika zapłacimy 8,70 zł miesięcznie. Natomiast za korzystanie z odbiorników telewizyjnych lub telewizyjnych i radiowych - 27,30 zł za miesiąc, co oznacza, że roczny koszt użytkowania odbiorników radiowych wynosi 104,40 zł, a za abonament telewizyjno-radiowy należy zapłacić 327,60 zł.

Istnieje jednak sposób, by obniżyć te opłaty. Zgodnie z "rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r." (Dz.U.2023.943), jeśli zapłacimy abonament za kilka miesięcy z góry, opłaty będą niższe, odpowiednio:

Za 2 miesiące - 3 proc. zniżki,

Za 3 miesiące - 4 proc. zniżki,

Za 6 miesięcy - 5 proc. zniżki,

Za 12 miesięcy - 10 proc. zniżki.

To oznacza, że opłacając z góry abonament RTV na 2024 rok, zamiast 327,60 zł., zapłacimy 294 zł. Jednak musimy pamiętać, aby wnieść opłatę do 25 stycznia. Po tym terminie będziemy mogli skorzystać jedynie z mniejszych zniżek.

