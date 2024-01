Co nowego w emeryturach?

Życie i styl Dobre wiadomości dla seniorów. Ile wyniesie waloryzacja emerytury w 2024 roku? Od początku 2024 roku niektórzy emeryci muszą się liczyć z pewnymi zmianami dotyczącymi otrzymywanych świadczeń. Między innymi od 1 stycznia weszły w życie przepisy zmieniające ustawę dotyczącą emerytur pomostowych, a oprócz tego emerytura olimpijska wzrosła o ponad 500 zł więcej, niż się wcześniej spodziewano.

Na tym jednak nie koniec. Jak się okazuje, emeryci muszą być przygotowani na zmiany terminów wypłacanych emerytur. W tym przypadku przepisy nie uległy przekształceniu, a wszystko to wynika z obowiązujących od dawna zasad.

Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia siedem razy w ciągu miesiąca, czyli 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia. Zdarzają się jednak pewne przesunięcia, a wszystko przez wypadające w dniu wypłaty święto bądź dzień wolny. Wówczas pieniądze do seniorów trafiają zazwyczaj jeden bądź dwa dni wcześniej. Kalendarz na 2024 rok wskazuje, że w najbliższych miesiącach nastąpi całkiem sporo manewrów w tej kwestii.



Jak zmienią się terminy wypłat emerytur?

Zmiany w emeryturach. Jak będzie z terminami aż do czerwca?

W styczniu przesunięcie terminu wypłaty emerytury dotyczy osób, które świadczenia otrzymują 1 oraz 6 i 20 dnia miesiąca. W lutym zmiany będą związane z wypłatami 10 i 25 dnia miesiąca, a wszystko przez to, że są to dni weekendowe. Podobnie jest w przypadku 10 marca.

W tym roku poniedziałek wielkanocny wypada 1 kwietnia, co pokrywa się z wypłatami emerytur. W tym miesiącu do seniorów powinna trafić również tzw. trzynastka. To oznacza, że do osób otrzymujących świadczenia pierwszego dnia miesiąca pieniądze dotrą jeszcze przed świętami. Kwietniowe przesunięcie terminu wypłat emerytur dotyczy również seniorów otrzymujących pieniądze 6 i 20 dnia miesiąca. W tych dniach wypada sobota, a więc świadczenia dotrą do nich zapewne do piątku.

1 maja to Święto Pracy, a to oznacza, że emeryci, którzy tego dnia otrzymują pieniądze, dostaną je tuż przed rozpoczynającą się majówką. Przesunięcie w maju nastąpi również w przypadku wypłat 5 i 25 dnia miesiąca. Czerwiec z kolei stoi pod znakiem jednej zmiany. 15 dnia tego miesiąca wypada sobota, a więc emerytury dotrą jeszcze przed weekendem.

