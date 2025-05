Dwie matki i dwie córki poszły na spacer. Zabrały ze sobą trzy kanapki, a każda z nich zjadła po jednej. Jak to możliwe?

Udało ci się poprawnie odpowiedzieć na pytanie? Oznacza to, że masz bystry umysł, a logiczne myślenie nie jest ci obce. Gratulacje! Jeżeli jednak nie sprostałeś zadaniu lub rozwiązując je, przekroczyłeś wyznaczony ci czas, to nic się nie stało. Być może masz po prostu gorszy dzień... Natomiast jeśli dostrzegasz, że z trudnością przychodzi ci rozwiązywanie tego typu zagadek, to warto podjąć się wyzwania i wykonywać je systematycznie. Z czasem zobaczysz różnicę! Prawidłową odpowiedź znajdziesz poniżej.