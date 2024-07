Dzisiaj przedstawimy ci jedną z naszych trudniejszych łamigłówek na inteligencję . Musisz wykazać się logicznym myśleniem. To ćwiczenie pobudzi twoje szare komórki do myślenia. Pamiętaj, że regularne rozwiązywanie kreatywnych łamigłówek, potrafi mieć zbawienny wpływ na pracę mózgu i nasze samopoczucie. Spójrz na poniższe polecenie i postaraj się je rozwiązać w mniej niż 10 sekund. Jesteś gotowy? Start!

Udało ci się rozwiązać nasz test IQ ? Oznacza to, że twój iloraz inteligencji jest na bardzo wysokim poziomie. Ćwiczenie to należało do trudniejszych i nie każdy jest w stanie je rozwiązać. Takie osiągnięcie to nie byle co. Jeśli jednak nie sprostałeś naszemu wyzwaniu, to nic się nie stało. Być może jesteś po prostu zmęczony? Pamiętaj, że na naszą koncentrację wpływa wiele czynników, takich jak stres lub wycieńczenie. Nie poddawaj się, a następnym razem będzie lepiej. Potraktuj naszą zagadkę jako formę rozrywki. Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie.