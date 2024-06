Dzisiaj przedstawimy ci trudną łamigłówkę, której zadaniem jest pobudzenie twoich szarych komórek do myślenia. Aż 98% użytkowników ma kłopot z tym ćwiczeniem. Pamiętaj jednak, że regularne rozwiązywanie kreatywnych ćwiczeń, a zwłaszcza o poranku, potrafi mieć zbawienny wpływ na pracę mózgu i nasze samopoczucie. Spójrz na poniższe polecenie i postaraj się je rozwiązać w mniej niż 10 sekund. Jesteś gotowy? Start!

Udało ci się rozwiązać nasze ćwiczenie na logiczne myślenie? Gratulacje! Oznacza to, że twoja inteligencja jest na bardzo wysokim poziomie. Natomiast jeżeli jednak nie podołałeś naszemu wyzwaniu, to nic się nie stało. Potraktuj to ćwiczenie jako formę zabawy. Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie.