Dzisiaj przedstawimy ci jeden z naszych testów na inteligencję . Kluczowy jest czas w tym zadaniu. Co ciekawe, tylko 3% użytkowników rozwiązało to ćwiczenie w mniej niż 10 sekund. Czy uda ci się również tego dokonać? Zagadka nie należy do najprostszych. Twoim zadaniem jest znalezienie liczby, która ukrywa się za znakiem zapytania, jednak zanim zabierzesz się za nie, rozluźnij się. Stres jest czynnikiem, który pogarsza naszą koncentrację. Zamknij na chwilę oczy, złap kilka oddechów i wyrzuć z głowy złe myśli. Teraz jesteś gotów, aby przejść do łamigłówki. Powodzenia!