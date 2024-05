Nie wiesz, jak pobudzić swój mózg? Można to zrobić na wiele sposobów, jednak w dużej mierze odpowiadają za to nasze nawyki. Systematyczność w działaniach poprawia procesy myślowe i jakość życia. Ważna na co dzień jest również zdrowa dieta, aktywność fizyczna i odpowiedni sen. Skuteczną i zabawną formą aktywizacji mózgu są ćwiczenia matematyczne, łamigłówki i quizy, które warto rozwiązywać regularnie.