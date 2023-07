Czym jest spostrzegawczość? Warto nad nią popracować

Polega na szybkim dostrzeganiu detali oraz oddzielaniu ważnych informacji od tych mniej istotnych. Spostrzegawczość wpływa również na rozumowanie zależności w wielu konfiguracjach. Wspomniana umiejętność oddziałuje także na pamięć wzrokową, zdolności analityczne oraz orientację przestrzenną. Można nad nią pracować za pomocą różnych ćwiczeń, a oto jedno z nich. Spójrz na poniższy obrazek i spróbuj w jak najszybszy sposób odnaleźć literę "Z". Na wykonanie tej łamigłówki masz tylko 5 sekund. Gotowy? Start!

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Oto prawidłowa odpowiedź. Tylko kilka procent osób widzi ten szczegół

Nie udało ci się rozwiązać naszego testu na spostrzegawczość? Nic się nie stało! Najważniejsze jest to, aby się nie poddawać i ćwiczyć do skutku. W końcu to praktyka czyni mistrza. Sprawdź, gdzie znajduje się zaginiona litera "Z":

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

