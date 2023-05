Test osobowości, który wyjawi twoje największe pragnienia. Wybierz najpiękniejszą roślinę balkonową

To, jakie kwiaty wybieramy, by ozdobić nasz dom czy mieszkanie, kryje za sobą pewną symbolikę. Rośliny, które ozdabiają nasz dom z zewnątrz, mogą sugerować, jak chcemy, by postrzegali nas inni. Dobór kwiatów świadczy to nie tylko o guście, ale również ujawnia cechy charakteru, czy stosunek do świata i innych ludzi. Popatrz na obrazek i zastanów się: którą rośliną najchętniej ozdobiłabym swój balkon? Zobacz, co to o tobie mówi

