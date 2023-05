1. Stokrotka

Jeżeli wybrałaś stokrotkę, oznacza to, że wahasz się w podjęciu pewnej decyzji. Nie chcesz, aby ktokolwiek się o tym dowiedział, ponieważ boisz się osądu. Uważasz, że twoje niezdecydowanie może zostać negatywnie odebrane przez bliskich. Starasz się także udawać przed innymi osobę dorosłą oraz poważną, jednak "w środku" jesteś jeszcze dzieckiem. Skrywasz w sobie niewinność, której nie powinnaś się wstydzić.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

2. Lawenda

Wybrałaś lawendę? Oznacza to, że skrywasz w sobie nieufność wobec ludzi, a nawet własnych działań. Parę razy w życiu poświęciłaś się dla kogoś i mocno przez to "oberwałaś". Nie chcesz ponownie się "sparzyć", więc dystansujesz się od ludzi. Potrzebujesz obecnie w swoim życiu ciszy oraz spokoju, aby móc wyleczyć swoje emocjonalne rany.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

3. Mak

Jeżeli wybrałaś mak, znaczy to, że brakuje ci w życiu wsparcia bliskich osób. Trudno jest ci o tym mówić, ponieważ nie chcesz zaprzątać nikomu głowy swoimi problemami. Czujesz się odrobinę samotna i marzysz o pocieszeniu. Potrzebujesz czyjejś uwagi i długiej rozmowy. Chciałabyś, aby ktoś cię wreszcie zrozumiał i się tobą zainteresował.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

4. Hortensja

Jeżeli twoim wyborem jest hortensja, oznacza to, że skrywasz w sobie ogromny żal wobec kogoś. Od długiego czasu zmagasz się z wewnętrzną rozterką i nie potrafisz komuś wybaczyć emocjonalnej zdrady. Chowasz urazę wobec byłego partnera, ponieważ złamał ci serce. Możliwe jest również, to, że to ty kogoś zraniłaś i odczuwasz żal wobec samej siebie, ponieważ zdałaś sobie sprawę z tego, że źle postąpiłaś.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

5. Tulipan

Wybrałaś tulipana? Oznacza to, że od dawna wiesz, że nadszedł czas, aby otworzyć się na nowe możliwości i znajomości. W głębi serca czujesz, że nastał idealny moment, aby zmienić coś w swoim życiu. Być może jesteś w nieudanym związku lub właśnie taki zakończyłaś i powinnaś wrócić do randkowania. Chcesz cieszyć się swoim życiem i spełniać najskrytsze marzenia.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

6. Niezapominajka

Jeżeli twoim wyborem jest niezapominajka, znaczy to, że wciąż rozpamiętujesz uczucia do dawnej miłości. Nie potrafisz się ich wyzbyć i bardzo cię to męczy. Były partner był twoją wielką miłością i obawiasz się, że więcej takiej już nie przeżyjesz. Ogarnia cię strach, że zmarnowałaś pewną okazję w swoim życiu i już nie da się tego naprawić. Być może zmagasz się także z nostalgią. Tęsknisz bardzo za swoim domem lub ojczyzną, ale starasz się być silna.

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

