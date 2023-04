Popatrz na obrazek. Jaką postawę najczęściej przyjmujesz przebywając w grupie?

1. Nogi lekko rozstawione

Jeśli stoisz z lekko rozstawionymi nogami, to twoja osobowość odzwierciedla skłonność do bycia autorytatywną i władczą postacią. Emanuje z ciebie pewność siebie i asertywność. Stojąc w ten sposób, wydaje się, że próbujesz zająć większą przestrzeń. Nie boisz się zaznaczyć swojej obecności w tłumie. Masz tendencję do mówienia o swoich poglądach w sposób pewny siebie i stawiania na swoim. Ludzie stojący z lekko rozstawionymi nogami okazują się być również dość dominujący w swoim sposobie komunikacji. Ta pozycja stojąca jest uważana za silną pozycję. Zazwyczaj dość powszechnie spotykana u mężczyzn, choć kobiety również stoją w ten sposób, aby zasygnalizować władzę i dominację.

2. Nogi razem

Stanie z nogami równolegle do siebie wskazuje na uległość lub szacunek dla autorytetu, co oznacza, że nie jesteś zbyt dominująca podczas rozmowy. Masz tendencję do bycia ugodową osobą, jednocześnie jesteś dobrym słuchaczem, co nie oznacza jednak braku wiedzy lub pewności siebie. Osoba stojąca w ten sposób jest taktowna i obiektywna, a stanie z nogami równolegle do siebie może pomóc w uspokojeniu się w sytuacjach stresowych. Stojący w ten sposób ludzie mają również neutralne poglądy wiele tematów i nie zamierzają wyrażać silnych emocji lub zaangażowania w rozmowie. Kobiety często stoją w ten sposób, gdy rozmawiają ze swoimi koleżankami lub gdy nie są zainteresowane randką.

3. Nogi skrzyżowane

Stanie ze skrzyżowanymi nogami wskazuje, że bardziej cieszysz się własnym towarzystwem niż przebywaniem w tłumie. Możesz być defensywna lub chronić swoje emocje i uczucia. Czasami może ci również brakować pewności siebie w pewnych sytuacjach lub rozmowach. Niekiedy możesz być również dość uległa. Nie jesteś szybka w nawiązywaniu kontaktów z nieznajomymi. Najprawdopodobniej krzyżujesz nogi w obecności nowych osób przychodzących do twojej grupy. Przebywając w windzie, najprawdopodobniej będziesz krzyżować nogi w kostkach, kiedy obcy ludzie będą do niej wsiadać. Niekoniecznie wynika to z nerwowości, bardziej z zamknięcia się na nowe doświadczenia.

Ludzie stojący z nogami skrzyżowanymi w kostkach nie należą do otwartych osób. Są dość ostrożni, zwłaszcza w obecności obcych lub nowych ludzi. Jeżeli ktoś krzyżuje nogi i opiera się o ścianę, może to oznaczać, ze chce powiedzieć: "jestem bardzo zainteresowany tym, o czym rozmawiamy".

4. Jedna noga wysunięta do przodu

Jeśli stoisz z jedną nogą wysuniętą do przodu, to najprawdopodobniej czujesz się komfortowo i jesteś zadowolona zarówno z siebie, jak i z otoczenia. Na co dzień jesteś bardzo zrelaksowana. Żyjesz w zgodzie z własnym wnętrzem i tym co dzieje się w chwili obecnej. Otwarcie pokazujesz swoje uczucia i emocje, jesteś szczera w swojej komunikacji. Nie boisz się wyrażać swoich uczuć i opinii. Ludzie stojący z jedną nogą do przodu zazwyczaj sygnalizują tym swoje zainteresowanie. W ustawieniu grupowym jest prawdopodobne, że ktoś stojący w ten sposób skieruje swoje stopy w kierunku osoby, którą uważa za najbardziej interesującą lub przyciągającą.



