Urlop szkoleniowy jest bezpośrednio związany z przygotowaniami do zdania egzaminów kończących określony etap nauk i. Nie dotyczy jednak sytuacji, kiedy pracownik musi wziąć udział w zajęciach czy wykładach, bowiem na taką okoliczność przepisy przewidują obowiązek zwolnienia pracownika od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia - o czym przypomina rządowy serwis biznes.gov.pl.

zobowiązanie pracownika do pracy w firmie przez odpowiedni okres po zakończeniu szkoły (nie dłuższy niż 3 lata).

Natomiast wymiar urlopu szkoleniowego zależy od rodzaju egzaminu, do którego przygotowuje się pracownik. Jeśli jest to:

przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie i przystąpienie do egzaminu dyplomowego - urlop w czasie ostatniego roku studiów wyniesie 21 dni.

Należy podkreślić, czy wskazany wymiar urlopu szkoleniowego, to wymiary minimaln e . W dokumentach wewnętrznych firmy, na przykład regulaminie pracy, można je uregulować korzystniej, na przykład zwiększyć wymiar urlopu lub udzielić urlopu na innego rodzaju szkolenie lub kursy.

Pracownikowi będzie przysługiwać więcej niż jeden urlop szkoleniowy , gdy przystępuje do więcej niż jednego egzaminu - czytamy w rządowym serwisie.

Gdy z kolei pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe z własnej inicjatywy i bez zgody pracodawcy, możliwe jest zawarcie porozumienia, w którym obie strony ustalą uprawnienia, jakie przysługują. Nie jest to jednak obowiązek pracodawcy, a wyłącznie możliwość. W porozumieniu - poza zwolnieniem z całości lub części dnia pracy koniecznym do uczestnictwa w zajęciach (bez prawa do wynagrodzenia) - pracodawca może przyznać urlop bezpłatny w wymiarze ustalonym z pracownikiem.