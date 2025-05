Jak wygląda dziś Brooke z "Mody na sukces"? Czas się dla niej zatrzymał

Katherine Kelly Lang to urodzona w 1961 roku w Hollywood, amerykańska aktorka i fotomodelka, znana głównie z kultowej dziś już roli Brooke Logan w operze mydlanej CBS "Moda na sukces" ("The Bold and the Beautiful").

Katherine zadebiutowała na wielkim ekranie, gdy miała zaledwie osiemnaście lat. Przyjęła wtedy niewielką rolę Allison w komedii "Skatetown, U.S.A." (1979 rok) u boku samych Scotta Baio, Patricka Swayze i Rona Palillo. W latach 80. pracowała też sporo jako fotomodelka, reklamując stroje sportowe jako "Dziewczyna Kalifornii lat 80". W 1985 roku wystąpiła również w teledyskach: zespołu Alabama "There's No Way" oraz grupy Beach Boys - "Getcha Back" i "It's Gettin' Late".

Katherine Kelly Lang i jej moda na sukces

W 1987 roku Katherine przyjęła rolę Brooke Logan w operze mydlanej CBS "Moda na sukces" ("The Bold and the Beautiful"), która przyniosła jej ogromną popularność na całym świecie, a w 2002 roku nominację do nagrody "Daytime Emmy". Choć aktorka pojawiła się jeszcze w kilku innych produkcjach (jak np. "Stan the Man" czy "Diabolika"), to nie udało się jej zerwać z serialową Brooke i... wcale tego nie żałuje. Początkowo nie spodziewała się jednak, że serial okaże się tak wielkim sukcesem.

- "W tym czasie nikt nie przewidywał ani tak wielkiego sukcesu, ani tego, że "Modę na sukces" będziemy realizować tyle lat! Nikt także nie przewidywał w jakim kierunku rozwinie się moja rola i co przydarzy się Brooke. Moim zdaniem Brooke jest tym bardziej interesująca, w im większe tarapaty wpada. Kiedy jest szczęśliwa nie jest tak intrygująca" - mówiła w jednym z wywiadów.

Sporym zainteresowaniem mediów i fanów cieszyło się też zawsze życie prywatne serialowej Brooke. W 1989 roku aktorka wyszła za mąż za Skotta Snidera, z którym ma dwóch synów: Jeremy'ego i i Juliana. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu i zakończyło się rozwodem w 1995 roku. 2 lipca 1997 roku Katherine poślubiła Alexa D'Andrea, z którym ma córkę Zoe Katrinę. W roku 2012 złożyła jednak pozew o rozwód, który sfinalizowano w czerwcu 2014 roku. Obecnie gwiazda związana jest z trenerem triathlonu, Dominique Zoidą, a w kwietniu pojawiły się nawet plotki, że zakochani wzięli sekretny ślub.

Tak wygląda dziś Brooke z "Mody na sukces". Młodsza niż w latach 90.?

Nie wiadomo, czy to właśnie nowa miłość i zawodowe spełnienie odejmują aktorce lat, ale jedno jest pewne - trudno uwierzyć, że Katherine skończy w tym roku 64 lata. Serialowa Brooke przyznaje, że stara się być bardzo aktywna, uprawia sport (jej pasją jest jeździectwo i konie), jest wegetarianką i prowadzi zdrowy styl życia.

Kilka dni temu Katherine Kelly Lang pochwaliła się fanom zdjęciami z nowej sesji dla "Glamour" i zachwyciła młodym wyglądem i świetną formą.

- "Piękna", "Niesamowita", "Piękna jak zawsze. Dorastałam patrząc na ciebie", "Wow, naprawdę rządzisz, jesteś superkobietą" - piszą zachwyceni fani.

Wy też jesteście pod wrażeniem?

Katherine Kelly Lang jesienią 2024 roku DOMENICO CIPPITELLI East News

