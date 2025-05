Majowe grzybobranie z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Choć zbiory nie są jeszcze tak obfite, jak jesienią, to doświadczeni grzybiarze potrafią znaleźć prawdziwe rarytasy. Tegoroczny maj, mimo kapryśnej pogody i sporej ilości opadów, stwarza wręcz idealne warunki do rozwoju grzybni.

W dniach 17-18 maja miejscami spadło niemal 50 mm deszczu - to tyle, ile zwykle przez cały miesiąc. Po wilgotnym początku miesiąca przyszły cieplejsze dni i - co najważniejsze - noce, z temperaturami sięgającymi ponad 10 st. C.