Co przyniesie piątek, 23 maja? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na piątek dla Barana

Karta Świat

W życiu prywatnym powiedz sobie: "Wszystko, co trzeba, mam właśnie tu!". Cała reszta to dodatek. Znajdą się ludzie, którzy dostrzegą to, co Ty. Pozostali niech się cieszą, że nie wiedzą, co tracą. Nie pozwól, by ktoś z zewnątrz wyznaczał Twoją wartość. W finansach możesz trafić na unikalne stanowisko lub środowisko dopasowane właśnie do Ciebie.

Horoskop tarotowy na piątek dla Byka

Karta Król Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która zawsze staje po stronie słabszych. Pomimo wielkich osiągnięć i mocnej pozycji w otoczeniu utożsamia się tamta postać z ludźmi odrzuconymi, biednymi, poszkodowanymi. Doceń to, co w niej najsłabsze, a okaże Ci wdzięczność. W finansach wystrzegaj się oszustów, którzy żerują na litości.

Horoskop tarotowy na piątek dla Bliźniąt

Karta Głupiec

W życiu osobistym możesz wyjść bez szwanku z trudnej opresji, jeśli będziesz pamiętać, co jest naprawdę ważne. Bez żalu porzuć to, bez czego da się obejść lub można to łatwo odtworzyć. Trzymaj się za to kurczowo kochających, zrównoważonych ludzi i zachowaj niewinność. W finansach masz chyba za dużo, by ogarnąć to uwagą. Potrzebujesz stróża.

Horoskop tarotowy na piątek dla Raka

Karta 3 Denarów

W relacjach prywatnych życie naśladuje sztukę. Ktoś chce zrobić z Ciebie swoje opus magnum. Pamiętaj, że ludzie to nie marmur. Nie dadzą się dowolnie kształtować. Kochaj ich niedoskonałości, bo często to właśnie one sprawiają, że człowiek staje się wyjątkowy. W finansach możesz udoskonalić rozwiązania podsunięte przez poprzedników.

Horoskop tarotowy na piątek dla Lwa

Karta Kochankowie

W relacjach prywatnych możesz odkryć przed kimś karty, udostępnić mu intymną wiedzę na swój temat. To może bardzo Was do siebie zbliżyć, ale też wygnać z "raju" błogiej nieświadomości, w którym króluje różowa mgła, a partner zdaje się nie mieć żadnych wad. W finansach pójście za kimś, przyjęcie jego oferty będzie wiązało się z zyskiem, ale i ze stratą.

Horoskop tarotowy na piątek dla Panny

Karta Kapłanka

W relacjach prywatnych dostrzegaj wagę oraz urok tajemnicy. Niektóre rzeczy warto zachować dla siebie, pewne sprawy nie mogą jeszcze ujrzeć światła dziennego. Wielu ludzi zechce Ci się zwierzyć, ale Ty nie musisz im się za to "odwdzięczać" nadmierną szczerością. W finansach możesz zdobyć pieniądze dzięki czyjemuś zaufaniu, przeprowadzając dyskretną operację.

Horoskop tarotowy na piątek dla Wagi

Karta Sąd Ostateczny

W życiu osobistym pewne prawdy docierają do ludzi w różnym tempie. Ktoś późno dojrzeje, by coś zrozumieć. Nie musisz na to cierpliwie czekać, ale też nie skreślaj tamtej osoby. Może przyjdzie jeszcze czas, kiedy staniecie naprzeciw siebie i przemówicie jednym głosem. W finansach nie trzeba wielkich kwalifikacji, by zdobyć sukces. Potrzebujesz chęci do nauki.

Horoskop tarotowy na piątek dla Skorpiona

Karta 9 Buław

W relacjach prywatnych Twoje serce może odnieść ranę, a duma zostanie lekko poturbowana. Zdarza się. Nic w tym przyjemnego, ale właściwie nie ma na tym świecie człowieka, który choć raz nie sparzył się w ogniu miłości. Grunt to nie popadać w paranoję i nie unikać otoczenia. W finansach warto szukać ludzi, którzy mają taki problem jak Ty i wspólnie wystąpić do sądu.

Horoskop tarotowy na piątek dla Strzelca

Karta 10 Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba coś opłakać, znaleźć temu miejsce na półce pamięci i… z westchnieniem ruszyć w dalszą podróż. Nie ma co się zatrzymywać w drodze i odwracać z płonną nadzieją. Przecież wiesz, że niektóre uczucia nie powstaną z popiołów. Twoja energia została uwolniona i prowadzi Cię ku lepszemu. W finansach należy posprzątać bałagan.

Horoskop tarotowy na piątek dla Koziorożca

Karta 2 Denarów

W życiu osobistym warto powitać nowe okazje. Przyjeżdżają nieznajomi? Nie chowaj się przed nimi. Pokaż, co masz najlepszego, a jeśli nie czujesz entuzjazmu, to go udaj… Trzeba będzie dwoić się przy kimś i troić, ale ta gra przyniesie Ci satysfakcję. Połowa towarzyskiego sukcesu to zainteresowanie ludźmi. W finansach możliwy okaże się korzystny handel zagraniczny.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na piątek dla Wodnika

Karta 9 Denarów

W życiu osobistym buduj swój wewnętrzny świat, który przyniesie Ci poczucie bezpieczeństwa i sprawczości. Poświęć dużo czasu, by przekonać się, co lubisz, jakie rzeczy sprawiają Ci przyjemność. Nie podążaj ślepo za czyimiś upodobaniami, nie przyjmuj ich bezkrytycznie jako swoje. W finansach możesz zdobyć dużo pieniędzy, oferując unikalną, niszową usługę.

Horoskop tarotowy na piątek dla Ryb

Karta Mag

W relacjach prywatnych możesz zakręcić teraz czyimś światem, oczarować tę osobę, sprawić, że będzie widziała tylko Ciebie. Jest parę sposobów, jak to zrobić. Jeden z nich to stworzenie "persony" na miarę cudzych oczekiwań i marzeń. Działa szybko, ale męczy i grozi utratą własnego "ja". Inna metoda to odważne pokazanie własnych zalet. W finansach możliwa umowa.

