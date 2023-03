Test osobowości: Z którą z kobiet ze zdjęcia mogłabyś się zaprzyjaźnić? To wiele o tobie mówi

Popatrz na obrazek. Nie zastanawiając się, wybierz kobietę, z którą najchętniej byś się zaprzyjaźniła. Co to mówi o twoim charakterze?

Kobieta nr 1

Lubisz eksponować swoje zalety i przyciągać do siebie uwagę innych ludzi. Jesteś pewna siebie i lubisz flirtować, ale zawsze w taki sposób, który sprawia, że inni czują się wyjątkowo i lubią przebywać w twoim towarzystwie. Twój urok i charyzma przyciągają uwagę innych i sprawiają, że wyróżniasz się w tłumie. Stawiasz na wysoką jakość kontaktów międzyludzkich. Cenisz sobie bliskość emocjonalną i fizyczną z partnerem, ale również nie gardzisz krótkotrwałymi przygodami. Masz wysokie wymagania wobec relacji, ale jednocześnie jesteś gotowa na wiele poświęceń, byle tylko zachować miłość i harmonię w związku.

Kobieta nr 2

Stawiasz na rozwagę i długofalowość w swoich relacjach. Z reguły nie poświęcasz się łatwo, ale kiedy już zdecydujesz się na związek, to starasz się, by był on jak najtrwalszy i pełen szacunku. Cenisz sobie spokój i stabilizację, a swojemu partnerowi zawsze poświęcasz dużo czasu i uwagi. Potrafisz słuchać, jesteś wrażliwa na potrzeby innych, a jednocześnie nie narzucasz swojego zdania i czekasz na odpowiedni moment, by wypowiedzieć się na dany temat. W relacjach partnerskich jesteś osobą, na której można polegać, a jednocześnie oczekujesz odwzajemnienia w postaci zrozumienia i wsparcia.

Kobieta nr 3

Wiesz, czego chcesz i jak to osiągnąć. Masz wyznaczone cele i dążysz do nich z determinacją, ale jednocześnie nie zapominasz o swojej kobiecości i wdzięku. Potrafisz łączyć w sobie siłę i delikatność, co sprawia, że jesteś bardzo atrakcyjna w oczach innych ludzi. W relacjach partnerskich nie oczekujesz, że to partner będzie podejmował decyzje za ciebie, ale jednocześnie zawsze stawiasz na równowagę i kompromis. Jesteś otwarta na dyskusję i szukasz rozwiązań, które będą korzystne dla obu stron. Potrafisz być silną i niezależną kobietą, ale jednocześnie nie boisz się okazywać uczuć i troski o swojego partnera.

Kobieta nr 4

Najważniejsi dla ciebie są bliscy ludzie i ich szczęście. Lubisz spędzać czas w gronie rodziny i przyjaciół, a ich dobre samopoczucie jest dla ciebie priorytetem. Potrafisz okazywać uczucia i dbać o bliskie relacje, co sprawia, że jesteś bardzo ceniona w swoim otoczeniu. W relacjach partnerskich stawiasz na zaufanie i wzajemne wsparcie, a swojemu partnerowi zawsze oferujesz swoją pomoc i opiekę. Potrafisz słuchać i wczuć się w sytuację drugiej osoby, co sprawia, że jesteś bardzo empatyczna. Jednocześnie jednak, dbasz o swoje potrzeby i nie pozwolisz, by ktokolwiek je ignorował. Twoje podejście do życia jest proste i klarowne - liczy się rodzina, miłość i przyjaźń.