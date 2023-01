Zmarł Waffler69. "Uwielbiał uszczęśliwiać ludzi"

W styczniu 2023 roku świat obiegła smutna wiadomość. Zmarł tiktoker, influencer Taylor Claydorm znany szerszej publiczności pod pseudonimem Waffler69. Miał 33 lata.

Internetowy twórca miał trafić przed śmiercią do szpitala w Luizjanie. Niestety jego stan był ciężki i lekarzom nie udało się go uratować. Przyczyna śmierci Taylora Claydorma nie została potwierdzona przez osoby z jego bliskiego otoczenia. Amerykańskie media donoszą, że Waffler69 miał pożegnać się z życiem przez powikłania po zawale serca.

Śmierć gwiazdora w krótkim filmiku na TikToku potwierdził jego brat Clayton. - To wciąż dla mnie nowa informacja. Nie wiem, co będzie się działo w najbliższej przyszłości. Pomyślałem, że powinienem wejść na TikToka i powiadomić wszystkich. Proszę, utrzymajcie przy życiu jego dziedzictwo. Oglądajcie kontent, który stworzył. Zachowajcie go przy życiu. On uwielbiał uszczęśliwiać ludzi - powiedział.

TikTok

Czym zajmował się Taylor Claydorm? Testował niezdrowe jedzenie

Taylor Claydorm był internetowym twórcą. Działał w internecie od 16 lat. Przez ten czas zgromadził wokół siebie dużą grupę oddanych fanów. TikTokowe konto Wafflera69 obserwuje 1,9 mln użytkowników. Claydorm publikował także na YouTube i Instagramie.

Czym dokładnie zajmował się Waffler69? 33-latek nagrywał krótkie filmy, w których recenzował niezdrowe i nietypowe jedzenie. Pełen entuzjazmu na wizji spożywał to, co innym wydawało się obrzydliwe, a nawet niejadalne.

Instagram Rolka Rozwiń

Waffler69 na prośbę widzów potrafił skonsumować na przykład smażone koniki polne lub paszę dla zwierząt. Szczególną popularność przyniosły mu filmy, na których zjadał przeterminowaną żywność. W jednym z nagrań internetowy twórca pochłoną płatki śniadaniowe, których ważność skończyła się w 1991 roku.

Taylor Claydorm tuż przed śmiercią zdążył opublikować na TikToku ostatnie wideo. 11 stycznia 2023 roku pokazał fanom, jak zjada gigantyczny płatek Fruit Loop. Później trafił do szpitala. Osttanie wideo Wafflera69 ma już ponad 6 mln wyświetleń.

Instagram Rolka Rozwiń

