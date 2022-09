Był luty br., kiedy Pan Paweł postanowił zaczerpnąć świeżego, leśnego powietrza. Nic nie wskazywało, że tego dnia stanie się rzecz, o której mężczyzna nie zapomni do końca swojego życia i o czym mówić będą media w całej Polsce.

W pewnym momencie jego uwagę przykuł dziwny przedmiot wystający z ziemi, którą wcześniej poryły lokalne dziki. Cennym znaleziskiem okazały się miedziane ozdoby pochodzące mniej więcej z lat 1400 - 1200 przed naszą erą.

Wśród nich były m.in. napierśnik oraz zawieszka, która została wykonana z 21 bryłek metalu. Skarb znaleziony przez pana Pawła pokazano właśnie na specjalnej konferencji, którą zorganizowało Nadleśnictwo Świdwin i Fundacja Relicta.

Reklama

Czytaj także: Poszła posprzątać plażę i znalazła skarb

Do tej pory w Polsce udało się odkryć tylko jeden napierśnik tego typu, a miało to miejsce na początku XX. w w miejscowości Mirosławice, znajdującej się w województwie kujawsko-pomorskim. Cenne znalezisko pana Pawła Peszczyńskiego ma trafić do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, gdzie będzie udostępnione dla zwiedzających.