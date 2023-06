Spis treści: 01 Czym właściwie jest pleśń? Czy jest szkodliwa?

Czym właściwie jest pleśń? Czy jest szkodliwa?

Doświadczony ogrodnik doznał bolesnych poparzeń. Winna roślina inwazyjna Pleśń na jedzeniu to po prostu grzybnia, która wytwarza się z niewidocznych dla oczu zarodników pod wpływem korzystnych dla nich warunków. Gdy te wystarczająco się rozrosną, tworzą grzybnię, która przybiera postać pleśni. Najczęściej pojawia się na żywności bogatej w białko i cukry.

Nie od dziś wiadomo, że nie należy spożywać spleśniałego jedzenia. Wprawdzie pleśń sama w sobie szkodliwa nie jest, jednak zaszkodzić nam mogą mykotoksyny, czyli trujące produkty przemiany materii. Mają one negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Niektóre z nich są szczególnie szkodliwe dla wątroby, nerek, a także centralnego układu nerwowego. Okazuje się jednak, że pleśń szkodzi nie tylko człowiekowi, ale i zwierzętom. Niewiele osób wie, że pleśń jest toksyczna dla psów, a jej spożycie przez naszego pupila może skończyć się tragicznie.

Pleśń - śmiertelne zagrożenie dla psa

Pleśń może znaleźć się w źle przechowywanej karmie. Należy pamiętać, że jeśli zauważymy na niej pleśń, należy wyrzucić całe opakowanie karmy do śmieci. Usuwanie spleśniałych części nie jest dobrym pomysłem, ponieważ pleśń, której nie widać gołym okiem, nadal będzie obecna w karmie. Na rozwój grzybów szczególnie narażona jest mokra karma w puszkach, ponieważ zawiera więcej wilgoci. Zwierzę może również natrafić na spleśniały produkt w naszych śmietnikach, z tego powodu tak ważne jest zabezpieczenie ich przed pupilem, a także niezwłoczne wynoszenie worków, do których wyrzucimy spleśniały produkt.

Zatrucie pleśnią ujawni się już po kilku godzinach od zjedzenia przez psa spleśniałego pokarmu. Reakcja organizmu psa będzie zależała od rodzaju pleśni, jaką zjadło zwierzę. W niektórych przypadkach może się to skończyć jedynie rozstrojem żołądka. W innych, objawy zatrucia mogą być dużo poważniejsze.

Zdjęcie Zatrucie u psa może objawiać się wymiotami, jednak niekiedy przybiera dużo bardziej poważny przebieg / 123RF/PICSEL

Jak rozpoznać zatrucie u psa?

Objawy zatrucia pleśnią u psów mogą być bardzo poważne. Wszystko zależy od ilości, a także rodzaju pleśni. Takie zatrucie może objawiać się poprzez:

drżenie mięśni,

dezorientację,

przyspieszone tętno,

drgawki,

wymioty,

biegunkę,

zmiany w stolcu,

dyszenie,

odwodnienie,

utratę apetytu.

To, jak wyglądają objawy u zatrutego psa, możemy zobaczyć na nagraniu, opublikowanym przez pewną TikTokerkę. Kobieta opowiedziała historię, która mogła skończyć się tragicznie dla jej pupila. Wszystko przez spleśniały ser, który wyrzuciła do śmieci, do których następnie dobrał się jej pies. Już po kilku godzinach kobieta zauważyła pierwsze niepokojące objawy. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji właścicielki pies przeżył, jednak jak przyznała, mogło się to skończyć dla niego tragicznie.

Jak się zachować? Najważniejsza jest szybkość reakcji

Gdy tylko zorientujemy się, że nasz pupil mógł zjeść spleśniałą karmę lub inny produkt, powinniśmy jak najszybciej zabrać go do weterynarza. Jeśli pies nie wykazuje żadnych objawów ważne, jest monitorowanie jego zachowania przez następne 2-3 godziny. Bardzo istotną rolę odgrywa czas. Im szybciej zabierzemy zwierzę do weterynarza, tym skuteczniejsze może okazać się leczenie, zanim stan psa się pogorszy.