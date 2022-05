Życie i styl Skrzydłokwiat, dracena, maranta. Przyciągają miłości i szczęścia Skrzydłokwiat od wielu lat jest popularną ozdobą naszych domów. Najczęściej spotkać można odmiany skrzydłokwiatu kwiecistego oraz skrzydłokwiatu Wallisa. Rośliny te swoją popularność zawdzięczają nie tylko walorom ozdobnym, ale także innym właściwościom. Mają zdolności oczyszczania powietrza. Przeprowadzone przez NASA badania udowodniły, że liście i kwiaty skrzydłokwiatu wchłaniają groźne związki chemiczne, jak benzen, formaldehyd, ksylen, tlenek węgla czy trichloroeten. Jeśli zapewnimy im odpowiednie warunki, odwdzięczą się długim kwitnieniem.

Skrzydłokwiaty lubią półcieniste stanowiska, powinny rosnąć w ziemi luźnej, żyznej, próchniczej, wilgotnej. Nie lubią przeciągów, a zbyt suche powietrze może powodować zasychanie i opadanie liści.

Zdjęcie Skrzydłokwiat wychwytuje i neutralizuje lotne substancje / ©123RF/PICSEL

Skrzydłokwiat - trujące substancje

Piękny, potrzebny, a jednak niebezpieczny. Z jednej strony mówimy o jego cennych właściwościach, a z drugiej skrzydłokwiat może poważnie zaszkodzić. Jego liście i kwiaty zawierają alkaloidy i szczawiany wapnia. Pogryzione przez psa czy kota mogą spowodować podrażnienie błon śluzowych - pojawi się intensywne pieczenie i swędzenie, podrażnienia pyska - szczególnie warg, języka oraz podrażnienie jamy ustnej, co wywołuje nadmierne ślinienie i brak apetytu. Mogą uszkodzić także układ pokarmowy naszego pupila. Skrzydłokwiat jest trujący także dla ludzi. Szczególnie uważać trzeba na małe dzieci. Zjedzenie nawet kawałeczka liścia skrzydłokwiatu może spowodować poważne podrażnienia błony śluzowej (pojawiają się też wymioty i nudności).

Reklama

Zobacz również: Niebezpieczne rośliny dla psów i kotów

Jak rozpoznać zatrucie u psa?

Zatrucie u psa i kota można rozpoznać po bladych dziąsłach i spojówkach. Pojawią się:

wymioty

biegunka

tkliwość brzucha

ogólne osłabienie

To sygnały, których nie powinniśmy bagatelizować, tylko natychmiast udać się do weterynarza. Jeśli masz w domu skrzydłokwiaty, postaw je na tyle wysoko, aby dzieci i zwierzęta domowe nie miały do nich dostępu.

Przeczytaj także: Ekspert ostrzega. Czekolada jest toksyczna dla psa