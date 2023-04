Zobacz również: NASA ogłosiła załogę Artemis 2. To oni polecą wokół Księżyca

Amerykański plan powrotu na Księżyc, czyli misja Artemis II

Artemis II to druga planowana misja programu Artemis, w ramach którego NASA zamierza ponownie wysłać astronautów na Księżyc w 2025 roku. Będzie to miało miejsce ponad pięć dekad po zakończeniu programu Apollo. Kolejnym krokiem ma być założenie stałej bazy księżycowej, która otworzy drogę do dalszej eksploracji kosmosu i umożliwi wysyłanie misji załogowych w inne zakątki Układu Słonecznego.

Zgodnie z założeniami NASA, misja Artemis II odbędzie w listopadzie 2024 roku. Podczas niej czteroosobowa załoga, na pokładzie statku kosmicznego Orion wyniesionego w przestrzeń kosmiczną za pomocą rakiety Space Launch System (SLS) okrąży Księżyc i wróci do domu. Misja ma potrwać około 10 dni. Jej celem jest test rakiety SLS, a także systemów podtrzymywania życia w kapsule transportowej.

Nasa podała nazwiska astronautów. Wśród nich kobieta, Afroamerykanin i Kanadyjczyk

Misja Artemis II zapowiada się historycznie również z uwagi na różnorodną załogę. W jej składzie znaleźli się:

Christina H Koch,

Reid Wiseman,

Victor Glover,

Jeremy Hansen.

Zdjęcie Załoga misji Artemis II: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen / Carmen Mandato/Getty Images / Getty Images

Christina Koch, której przydzielono funkcję specjalisty ds. misji, dołączy do astronauty Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej Jeremy'ego Hansena, oraz astronautów NASA Reida Wisemana, pełniącego funkcję dowódcy misji i Victora Glovera Jr. będącego jej pilotem. Tym samym, Hansen stanie się pierwszym Kanadyjczykiem, a Glover pierwszym Afroamerykaninem, którzy polecą w okolice Księżyca. Christina Koch przejdzie do historii jako pierwsza kobieta, która wzięła udział w misji księżycowej NASA.

"Kiedy po raz pierwszy dowiedziałam się, że zostałam przydzielona do misji Artemis II, moje myśli były niedowierzaniem, ogromnym poczuciem honoru i odpowiedzialności oraz gotowością; gotowością do próby uczynienia wszystkich dumnymi i do prawdziwego spełnienia tego, co ta misja naprawdę oznacza dla całej ludzkości" - przyznała na wideo udostępnionym na kanale NASA na platformie YouTube.

Kim jest Christina Koch?

Christina Koch urodziła się 29 stycznia 1979 roku w Grand Rapids w stanie Michigan. Już od lat dziecięcych interesowała się kosmosem.

Dla mnie nigdy tak naprawdę nie było czasu, kiedy nie chciałam być astronautką. Wracając tak daleko, jak mogę pamiętać, to jest to, o czym zawsze marzyłam mówi Koch na nagraniu.

W młodości ukończyła studia na North Carolina State University, gdzie uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii elektrycznej i fizyki oraz magistra elektrotechniki. Koch uczestniczyła w programie NASA Academy w Goddard Space Flight Center w 2001 roku, a w 2013 roku została wybrana jako jedna z ośmiu członków 21 klasy astronautów NASA. Swoje intensywne szkolenie dla kandydatów na astronautów ukończyła w 2015 roku.

Christina Koch w 2018 roku została przydzielona do swojego pierwszego lotu kosmicznego, który był długotrwałą misją na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Statek kosmiczny Sojuz wystartował w dniu 14 marca 2019 roku i powrócił na Ziemię 6 lutego 2020 roku. W ten sposób Koch ustanowiła rekord najdłuższego pojedynczego lotu kosmicznego kobiety i drugiego najdłuższego pojedynczego lotu kosmicznego amerykańskiego astronauty po emerytowanym Scotcie Kelly. Astronautka spędziła w sumie 328 dni w kosmosie, co skłoniło ją do zamieszczenia wideo z powrotu do domu i powitania z jej pupilem.

Kobiety podbijają kosmos

Kilka dni temu Christina Koch zamieściła na swoim koncie na Twitterze post, w którym ukazuje, jak wiele kobiet można zobaczyć na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

"Dlaczego to ma znaczenie? Dla mnie to robienie bardziej udanych misji i świat, w którym ludzie z marzeniami pracują równie ciężko, aby osiągnąć to marzenie. Oto moje własne astro-siostry!" - napisała Koch w piątek z hashtagiem "womenshistorymonth".