To oni najczęściej powodują wypadki! Sprawdź, czy nie jesteś w tej grupie

Nocne zmiany bywają dużym obciążeniem dla organizmu. Bo choć domaga się on snu, zamiast regenerować się, musi pozostać w stanie pełnej gotowości. Specjaliści ostrzegają, że praca w porze nocnej może doprowadzić do zaburzenia rytmu okołodobowego, a co za tym idzie rozwoju wielu groźnych dolegliwości, takich jak migreny, bóle mięśni, kłopoty z krążeniem czy nadmierna drażliwość.

Okazuje się, że skutki pracy na nocną zmianę mogą być w istocie znacznie poważniejsze. Jak dowiedli amerykańscy naukowcy, osoby te są dużo bardziej narażone na spowodowanie wypadku samochodowego.

Zaburzenia snu zwiększają ryzyko wypadków

Uczeni z University of Missouri poddali analizie ponad dwa tysiące wypadków drogowych, do których doszło w sześciu stanach USA. Po uwzględnieniu czynników, takich jak stan dróg, odkryli oni, że ludzie, którzy pracują w niestandardowych godzinach (np. 23:00-7:00), znacznie częściej są sprawcami kolizji drogowych. Borykają się oni bowiem z przewlekłymi schorzeniami, takimi jak bezsenność i bezdech senny, które osłabiają koncentrację i powodują ciągłe zmęczenie, mogąc w konsekwencji wyraźnie zagrozić bezpieczeństwu na drodze.

Według ustaleń badaczy, prawdopodobieństwo spowodowania wypadku samochodowego wzrasta u tych osób trzykrotnie w porównaniu do ludzi pracujących w porze dziennej.

- Nie jest tajemnicą, że zaburzenia snu zwiększają ryzyko wypadków drogowych. Teraz wiemy jednak, że zaburzenia te w znacznym stopniu są wywoływane przez pracę w porze nocnej. Nasze ustalenia są istotnym dowodem na to, że należy zbadać, jakie środki zaradcze trzeba opracować, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno tym kierowcom, jak i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego - komentuje współautor badania, prof. Praveen Edara. Wspomniane przez uczonego środki zaradcze obejmują m.in. większą dostępność miejsc postojowych na autostradach oraz kampanie społeczne zachęcające kierowców, którzy pracują nocą, do korzystania wówczas z innych środków transportu.

