To piękne staropolskie imię dla dziewczynki pnie się w rankingu. Ma wyjątkowe znaczenie

Aleksandra Waleczek Życie i styl

Ostatnio na porodówkach rzadziej spotykamy małe Dżesiki czy Andżele. Można odnieść wrażenie, że moda na zagraniczne imiona nieco osłabła i teraz prym wiodą te staropolskie, zaczerpnięte z historii lub drzewa genealogicznego danej rodziny. Rodzice coraz chętniej nazywają swoje córki na cześć prababek, a jednym z zapomnianych imion, które po latach znów wracają do łask, jest Aniela. To imię to teraz absolutny hit. Jest piękne i eleganckie, jednak mało kto zdaje sobie sprawy z jego prawdziwego znaczenia.

Zdjęcie Aniela to imię dla dziewczynki, które w ciągu ostatnich lat znów zyskało na popularności / 123RF/PICSEL