Spis treści: 01 Zasady nadawania imion w Polsce

02 Imiona staropolskie

03 Imię Bogna: pochodzenie i znaczenie

04 Imię Bogna wymyślił Jan Długosz?

05 Bogna: imieniny

06 Bogna: zdrobnienie imienia

07 Bogna: charakterystyka imienia

08 Imię Bogna dla dziecka

09 Imię Bogna: odpowiedniki w innych językach

10 Imię Bogna: patroni

11 Znane osoby o imieniu Bogna

Zasady nadawania imion w Polsce

Rodzice mają sporo swobody w nadawaniu imion swoim dzieciom. Niezależnie od tego, czy są to imiona klasyczne, rzadkie czy podwójne.

W Polsce nie ma listy imion dozwolonych, ale istnieją odpowiednie wytyczne co do tego, jakie imiona mogą być nadawane. Propozycja rodziców jest za każdym razem indywidualnie rozpatrywana przez Urząd Stanu Cywilnego.

Imiona staropolskie

Zdjęcie Rodzice czasami decydują się nadać dziecku staropolskie imię / 123RF/PICSEL

Zdarza się, że rodzice decydują się nadać dziecku staropolskie imię.

Niektórzy uważają, że są one zbyt pospolite, ale najczęściej mają interesującą historię i dobrze komponują się z nazwiskiem.

Dzięki temu, że nie cieszą się zbytnią popularnością, stają się oryginalne i zwracają uwagę.

Tak z pewnością jest w przypadku imienia Bogna.

Imię Bogna: pochodzenie i znaczenie

Zdjęcie Bogna to mało popularne imię w Polsce / 123RF/PICSEL

Imię Bogna to imię słowiańskie, które jest prawdopodobnie zdrobniałą formą imienia Bogdan. Jak podają niektóre źródła, może być zdrobniałą formą od łacińskiego imienia Benigna, co oznacza kobietę uprzejmą, życzliwą, przyjazną.

Żeńskie imię stanowi pochodną od imion rozpoczynających się na Bog-, początkowo zarówno żeńską, jak i męską. W Polsce imię Bogna było nadawane od XIII do XIX wieku. Współcześnie występuje sporadycznie.

Imię Bogna wymyślił Jan Długosz?

Imię Bogna ma skomplikowany rodowód. Jedna z hipotez mówi o tym, że mogło zostać wymyślone przez kronikarza Jana Długosza.

To w jego pismach pojawia się po raz pierwszy. Imię może być skróconą formą imienia wieloczłonowego lub zdrobnieniem od imienia Beninga.

Bogna: imieniny

Bogna obchodzi imieniny 20 czerwca i 23 lipca.

Bogna: zdrobnienie imienia

Najpopularniejsze zdrobnienia imienia Bogna to Bogunia, Bo, Bogusia, Bonia, Boguś, Bożka, Gunia, Gusia, Bognia, Boginka.

Bogna: charakterystyka imienia

Zdjęcie Dziewczyny o imieniu Bogna są pozytywnie nastawione do świata, a cele realizują z pasją / 123RF/PICSEL

Kobiety noszące imię Bogna uchodzą za zdeterminowane. Potrafią realizować swoje cele z pasją. Na co dzień są radosne i budzą sympatię - dlatego też są lubiane w swoim otoczeniu.

Bogna jest zawsze pozytywnie nastawiona do ludzi i świata. To lojalna i oddana przyjaciółka, na którą zawsze można liczyć. Jest bardzo energiczna i trudno jej usiedzieć w jednym miejscu. Działanie - to jest to!

Imię Bogna dla dziecka

Staropolskie imię Bogna nie cieszy się w Polsce zbytnią popularnością. Obecnie jest mało popularne i niewielu rodziców decyduje się nadać takie imię swojej córce.

W 2019 roku imię to otrzymało 31 dziewczynek, a w 2020 roku - 24. Liczba ta zmniejszyła się jeszcze w 2021 roku, kiedy imię Bogna otrzymały 22 dziewczynki. W pierwszej połowie 2022 roku otrzymały je tylko... 2 dziewczynki.

Imię Bogna: odpowiedniki w innych językach

Oto odpowiedniki imienia Bogna w innych językach:

czeski: Bohuslava,

niemiecki: Gottlobin,

ukraiński - Boguslava,

chorwacki: Bozislava,

lacina: Boguslava.

Imię Bogna: patroni

W historii Kościoła katolickiego nie ma świętej o imieniu Bogna. Jednak w "Fortecy duchowej Królestwa Polskiego" z 1662 roku, będącej nowożytną hagiografią polską Piotra Hiacynta Pruszcza, można przeczytać o błogosławionej Bognie - matce św. Stanisława.

Według tradycji uznaje się, że św. Stanisław urodził się 26 lipca 1030 roku w Szczepanowie jako syn Wielisława i Bogny, najprawdopodobniej z rodu Turzyna.

Znane osoby o imieniu Bogna

Zdjęcie Bogna Sworowska / Artur Zawadzki/REPORTER / East News

Bogna Sworowska - modelka, II wicemiss Polonia z 1987 roku,

Bogna Jóźwiak - szablistka, kilkukrotna mistrzyni Polski i mistrzyni Europy z 2008 roku,

bł. Bogna - matka św. Stanisława,

Bogna Świątkowska - dziennikarka i promotorka kultury,

Bogna Wernichowska - pisarka,

Bogna Sokorska - śpiewaczka,

Bogna Bartosz - śpiewaczka.

