Problem z wiotkością ramion występuje najczęściej u kobiet, z uwagi na większą ilość tkanki tłuszczowej, a mniejszą mięśniowej, jednakże może on dotknąć również niektórych mężczyzn.



Genetyka oraz budowa ciała odgrywają tu istotną rolę, ale nie są jedynymi czynnikami. Do utraty jędrności skóry na ramionach mogą przyczynić się także częste wahania masy ciała. Zmienne diety oraz brak stabilnej wagi prowadzą do rozciągania i osłabienia skóry.



Siedzący tryb życia, brak regularnej aktywności fizycznej i sporadyczne uprawianie sportu także nie wpływają korzystnie na kondycję ramion. Mięśnie, które przestają być aktywne, stają się zwiotczałe, a skóra traci swoją elastyczność.



Inną, oczywistą i nieuchronną przyczyną powstawania tzw. pelikanów, jest starzenie się. Mimo że jest ono procesem naturalnym, możemy je opóźnić poprzez odpowiednie działania.



