W stanie ketozy poziom ciał ketonowych we krwi wzrasta, co prowadzi do przemiany tłuszczów w główne źródło energii. Oznacza to, że organizm zaczyna spalać tłuszcz znacznie efektywniej, co jest jednym z powodów, dla których dieta ketogeniczna jest tak popularna wśród osób odchudzających się.