"Trwa budowa bariery na granicy polsko-białoruskiej. Wykonawcy są gotowi do przekazania w najbliższym czasie ukończonych odcinków. Przęsła zamontowane są na długości prawie 90 km. Powstało już 90 % drogi technicznej wzdłuż bariery" - informuje na Twitterze Straż Graniczna.

Budowa zapory - kiedy koniec prac?

19 maja strażnicy opublikowali film, na którym widać postępy prac przy granicy z Białorusią. Prace są prowadzone jednocześnie na kilku odcinkach - kolejne elementy ogrodzenia powstają m.in. w Kuźnicy, Mielniku, Narewce, Michałowie i Białowieży.

Jak informowała niedawno por. Anna Michalska z KG SG, wykonawcy zapewniają, że budowa zakończy się w deklarowanym wcześniej terminie - do 30 czerwca 2022 roku.

Budowa bariery na granicy polsko-białoruskiej trwa

Budowa bariery wzdłuż granicy z Białorusią ruszyła w styczniu 2022 roku. To największa inwestycja budowlana w historii Straży Granicznej. Jej docelowa długość wyniesie 186 km. Koszt budowy to 1,6 mld zł.

- Zabezpieczenie granicy będzie mierzyło 5,5 metra wysokości: 5 metrów to stalowe słupy, zwieńczone zwojem z drutu tak, aby nie można było przejść na drugą stronę. Zastosowane zostaną także nowoczesne, elektroniczne metody zarządzania granicą (czujniki ruchu wzdłuż całej granicy, kamery). Podstawowymi elementami, które zostaną wykorzystane do budowy zapory, będą stalowe przęsła. Zostanie zużyte ponad 50 tys. ton stali. To m.in. ponad 40 tys. sztuk przęseł stalowych - informowała w styczniu w swoim komunikacie Straż Graniczna.

Umowę na budowę bariery elektronicznej wzdłuż granicy z Białorusią Straż Graniczna podpisała 24 marca br.

- Bariera elektroniczna będzie miała długość 202 km i obejmie zasięgiem działania wszystkie odcinki budowanej zapory fizycznej, a także część wód granicznych - mówił wówczas wiceminister Maciej Wąsik.

"Najpilniej strzeżony odcinek granicy"

11 maja Stanisław Żaryn, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych, przekazał: "W Polsce trwa budowa nowej zapory granicznej, która uszczelni granicę z Białorusią. Już dziś granica polsko-białoruska jest najpilniej strzeżonym odcinkiem granicy zewnętrznej UE. Nielegalne przekroczenie granicy z Białorusi do Polski będzie jeszcze trudniejsze".

Granica polsko-białoruska: wciąż niespokojnie

Straż Graniczna codziennie informuje o próbach nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. Sytuacja w tym rejonie jest nadal niespokojna. Strażnicy informują, że 19 maja do Polski próbowały się nielegalnie przedostać 32 osoby. To m.in. obywatele Etiopii, Indii i Jemenu.

Od początku maja odnotowano 654 nielegalne próby przekroczenia granicy przez cudzoziemców. Od początku 2022 roku takich prób było 5105.

