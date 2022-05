Jak zostać żołnierzem?

Zgłoszenia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej będzie można składać 21 maja w 102 lokalizacjach w całym kraju. Z tej okazji, w 32 miejscowościach w całej Polsce, odbędą się pikniki wojskowe ze stoiskami rekrutacyjnymi. Zgłoszenie można także wysłać przez internet, wchodząc na stronę wojsko-polskie.pl.

Czytaj także: Te Polki mogą dostać powołanie do wojska. Ustawa mówi jasno

Podczas wojskowych pikników, które otwarte będą w godz. 11-18, każdy zainteresowany dobrowolną, zasadniczą służbą wojskową uzyska niezbędne informacje, ile trwa służba, kto może do niej przystąpić i jakie należy spełnić wymogi. Na miejscu można będzie także wypełnić wniosek o powołanie, dlatego warto zabrać ze sobą dowód osobisty. Wzór wniosku można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej wojsko-polskie.pl.

Reklama

Aby starać się o przyjęcie do służby, kandydat musi do wniosku dołączyć:

kopię dokumentu tożsamości;

kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.

Zdjęcie Każdy kandydat przejdzie przez dwa etapy służby / 123RF/PICSEL

Jakie warunki należy spełnić, by ubiegać się o dołączenie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej?

skończone 18 lat

polskie obywatelstwo

niekaralność za przestępstwo umyślne

zdolność psychiczna i fizyczna do pełnienia służby wojskowej

wykształcenie co najmniej podstawowe

nieposzlakowana opinia

Na co można liczyć?

Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego, który wybierze zasadniczą służbę wojskową, przejdzie przez dwa etapy służby - 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór - nie musi być skoszarowany).

Zobacz także: Z tymi chorobami i dolegliwościami nie wezmą cię do wojska

Ponadto będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia, identyczne jak w przypadku pensji żołnierza zawodowego - 4560 zł, ale także prawo do urlopu wypoczynkowego, możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska).

Zdjęcie Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowość w polskim wojsku / 123RF/PICSEL

Każdy kandydat na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie. Czas szkolenia można wliczyć do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia. Służbę można przerwać w dowolnym momencie.

Warto wiedzieć: Tyle kobiet służy w polskiej armii

Zdjęcie Zgłoszenia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej będzie można składać 21 maja w 102 lokalizacjach w całym kraju / 123RF/PICSEL

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona przełomowym dokumentem dla obronności RP i polskich sił zbrojnych - Ustawą o Obronie Ojczyzny. Ustawa zawiera dostosowany do współczesnych wyzwań całokształt prawa wojskowego oraz proponuje mechanizmy finansowania jego modernizacji, jak również wskazuje model do osiągnięcia 300 tys. żołnierzy w polskich siłach zbrojnych (250 tys. w jednostkach operacyjnych oraz 50 tys. terytorialsów). Nowy rodzaj służby będzie skutecznym mechanizmem zwiększania liczebności Wojska Polskiego oraz budowania jego rezerw.