Kim jest Magnus Lygdbäck i z czego jest znany?

Magnus Lygdbäck to 45-letni szwedzki trener personalny i dietetyk. Swoją karierę rozpoczął w Szwecji na początku lat 2000, specjalizując się w treningach dla artystów muzycznych. W 2008 roku rozszerzył swoją działalność, stając się "lifestyle coachem", pomagającym gwiazdom w utrzymaniu zdrowych nawyków i doskonałej formy.

Lygdbäck zdobył międzynarodowe uznanie dzięki współpracy z wieloma gwiazdami Hollywood. Pracował z takimi aktorami jak Alexander Skarsgård, którego przygotowywał do roli w filmie "The Legend of Tarzan" w 2014 roku, co otworzyło mu drzwi do dalszych projektów filmowych. Po sukcesie "Tarzana", Ben Affleck zatrudnił go jako trenera do roli Batmana w "Justice League".

Jego kariera w Hollywood rozwijała się dynamicznie, prowadząc do współpracy z takimi gwiazdami jak Alicia Vikander, którą trenował do roli Lary Croft w "Tomb Raider", oraz Gal Gadot, Katy Perry i Harry Styles.

Jego holistyczne podejście do treningu i zdrowego stylu życia, znane jako "Magnus Method", zdobyło uznanie zarówno wśród celebrytów, jak i entuzjastów fitnessu na całym świecie.

Magnus jest bardzo aktywny na Instagramie, gdzie na swoim koncie @magnuslygdback, dzieli się wskazówkami i poradami odnośnie zdrowej diety i treningu.

Na czym polega zasada 17/20? Sekret zdrowego odżywiania bez wyrzeczeń

Lygdbäck pracuje w czterodniowych cyklach, spożywając pięć posiłków dziennie (trzy posiłki i dwie przekąski). Łącznie daje to 20 posiłków, z których 17 powinno być zdrowych, a trzy pozostałe mogą być dowolne. Oznacza to, że w ciągu czterech dni, możesz pozwolić sobie na trzy mniej zdrowe posiłki.

Lygdbäck nie wyklucza żadnych pokarmów. Jeśli coś, co lubi, jest niezdrowe, upewnia się, że nie je tego zbyt często.

Trzy z 20 posiłków to po prostu jedzenie dla czystej przyjemności. To oznacza, że na diecie 17/20 możesz zjeść makaron, wyjść z przyjaciółmi na kolację lub cieszyć się deserem. Magnus Lygdbäck

A jak Lygdbäck definiuje zdrową dietę? Trener radzi, by 17 posiłków było skomponowanych z pełnowartościowych źródeł białka, zdrowych tłuszczów, wolno przyswajalnych węglowodanów oraz warzyw. Pozostałe trzy posiłki to okazja, by pozwolić sobie na ulubione potrawy bez wyrzutów sumienia. Taka elastyczność pozwala cieszyć się jedzeniem i utrzymywać zdrową równowagę bez poczucia ograniczeń.

Nie wiesz jak dużo możesz zjeść? Zastosuj "Fistful method"

Przygotowując aktorów do ról, Lygdbäck zachęca ich do śledzenia kalorii i makroskładników (białka, węglowodanów, tłuszczów), ale nie uważa, że jest to konieczne dla większości ludzi.

Białko jest osobiście najważniejsze dla Lygdbäcka. Trener zawsze upewnia się, że ma wystarczającą ilość protein na talerzu, a dopiero potem patrzy na węglowodany i tłuszcze. Do tego zawsze dodaje do posiłku bardzo dużo warzyw, tak by dostarczyć odpowiednią ilość błonnika.

Trener odradza skrupulatne liczenie kalorii. Zamiast tego zaleca stosowanie metody "fistful", czyli odmierzania porcji za pomocą własnej pięści. Pojęcie wywodzi się od angielskiego fist, czyli pięść. Na lunch i obiad je "garść" białka, "garść" tłuszczów lub węglowodanów, lub ich kombinację, oraz dwie "garście" warzyw.

Brzmi skomplikowanie? Spokojnie, można wytłumaczyć to w inny sposób.

Jest to zasada podobna do metody "Talerza zdrowego żywienia" rekomendowanej przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ). W prosty, graficzny sposób pokazuje ona jak powinien wyglądać dobrze skomponowany posiłek - jaką część talerza powinny zajmować warzywa, a jaką produkt dostarczający białko (np. ryba) oraz węglowodany (np. kasza).

Zaleca się, by połowę talerza stanowiły warzywa, 1/4 węglowodany np. kasza, 1/4 białko np. kurczak, a do tego trochę zdrowych tłuszczów, np. oliwa lub orzechy 123RF/PICSEL

Jaki jest klucz do sukcesu w odchudzaniu według trenera gwiazd?

Podczas gdy niektórzy trenerzy zachęcają do ekstremalnych metod, podejście Lygdbäcka jest bardziej zrównoważone.

Uwielbiam jedzenie i myślę, że powinniśmy cieszyć się nim, gdyż to ważny element życia. Nie wierzę w ograniczenia, wykluczanie pokarmów i mówienie ludziom, że nie mogą czegoś jeść. Magnus Lygdbäck

Trener gwiazd uważa, że nie powinniśmy mieć wyrzutów sumienia po zjedzeniu czegoś niezdrowego. Nawet jeśli zdarzy się, że zjemy cztery mniej zdrowe posiłki zamiast planowych trzech, to naprawdę nie koniec świata.

Lygdbäck radzi, by wówczas nie karać się i nie rozpamiętywać przeszłości, tylko skupić się na pozytywach - w końcu 16 z 20 posiłków było w pełni zdrowe i odżywcze dla naszego organizmu.

Podejście Lygdbäcka skupia się na znalezieniu równowagi między zdrowym odżywianiem a czerpaniem radości z jedzenia. Nie chodzi o restrykcje, ale o świadome wybory i unikanie poczucia winy związanego z jedzeniem ulubionych potraw. Taka filozofia sprzyja długotrwałemu utrzymaniu zdrowych nawyków i pozytywnego podejścia do diety.

Źródło: Business Insider; Magnus Lygdbäck Instagram

