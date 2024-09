Myślisz, że udało ci się poprawnie rozwiązać zagadkę matematyczną ? Sprawdźmy to! Skoro jeden rybak złowił tyle samo ryb, co pozostali trzej razem, możemy podzielić te 12 ryb na dwie równe części: jedną część dla tego jednego rybaka, a drugą część dla pozostałych trzech. Zatem jeden rybak złowił 6 ryb. Pozostali trzej rybacy złowili łącznie 6 ryb, więc każdy z nich złowił po 2 ryby. Poprawnie rozwiązałeś łamigłówkę? Gratulacje, oznacza to, że logiczne myślenie jest twoją mocną stroną. Jeśli nie sprostałeś wyzwaniu, to nic się nie stało. Pamiętaj, aby się nie poddawać i próbować dalej.