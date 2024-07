Dziadek ma kolekcję książek. Jeśli pożyczy swojej wnuczce 3 książki, to będzie miał tyle samo książek co ona. Jeśli wnuczka pożyczy dziadkowi 3 książki, to dziadek będzie miał dwa razy więcej książek niż jego wnuczka przed pożyczeniem. Ile książek ma dziadek, a ile wnuczka?