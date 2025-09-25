Tekst jest częścią cyklu "Polska na własne oczy" - podróżniczej akcji Interii, w ramach której zabieramy Was co tydzień do innego województwa. Odkrywamy to, co mniej znane, przywołujemy zapomniane historie, opisujemy ludzi i miejsca, dzięki którym dany region jest wyjątkowy. Teraz jesteśmy w województwie łódzkim. Ruszaj z nami w drogę!

Spis treści: Poznajemy nieoczywiste. Dlaczego warto odkrywać województwo łódzkie? Łódź - serce regionu i stolica stylu Nie samą Łodzią turysta żyje. Najciekawsze miasta województwa łódzkiego Zabytki województwa łódzkiego - wpisz na listę Zieleni tu nie brakuje

Poznajemy nieoczywiste. Dlaczego warto odkrywać województwo łódzkie?

To kierunek, który nie wymaga dalekich podróży, a oferuje naprawdę dużo. Centralne położenie w Polsce sprawia, że w region ten bez większych trudności można dostać się niemal z każdej części naszego kraju. Stolica województwa - Łódź - jest ważnym węzłem komunikacyjnym, przez co na wycieczkę pozwolić sobie mogą również osoby, które nie dysponują własnym samochodem.

Bogata oferta kulturalna, urok mniejszych miast i przyroda pozwalająca na złapanie oddechu od codzienności. Województwo łódzkie jest pełne kontrastów, które tworzą harmonijną, a przede wszystkim inspirującą całość. Industrialny charakter i typowo miejska energia przenika się z barokowymi pałacami i zacisznymi zakątkami, w których króluje natura. Nie wszyscy są świadomi tego bogactwa.

Łódź - serce regionu i stolica stylu

Oto miasto, które nie spoczywa na laurach i nieustannie się zmienia. Jeszcze niedawno była kojarzona głównie z fabrykami. Dziś zachwyca, będąc przykładem tego, jak można odświeżyć typowo przemysłową tożsamość i zamienić ją w coś unikatowego. Najbardziej oczywistym miejscem od odwiedzenia jest ulica Piotrkowska - długa, pełna kawiarni, restauracji i murali, które akcentują artystyczny klimat miasta. Spacer w tym miejscu to obowiązkowy plan podróży, który pozwala poczuć rytm stolicy województwa.

Szybko przekonasz się, że nie tylko dawne fabryki mogą być wizytówkami Łodzi Piotr Kamionka/REPORTER East News

Nie można pominąć także Manufaktury, dawnej fabryki Izraela Poznańskiego, która dziś stanowi centrum handlowo-rozrywkowe z muzeami, knajpkami i koncertami organizowanymi pod gołym niebem. Oto przykład udanej rewitalizacji, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością. Dawne, przemysłowe przestrzenie służą teraz zarówno mieszkańcom, jak i turystom.

Wkraczamy do barwnego świata łódzkiej Manufaktury Mateusz Grochocki East News

Miłośników kultury i nauki przyciąga EC1 - dawna elektrociepłownia zamieniona w kompleks z planetarium, wystawami i przestrzenią dla szeroko pojętej sztuki. Podczas spaceru po mieście warto też przypomnieć sobie czasy beztroskiego dzieciństwa lub pokazać ich wycinek własnym pociechom. Wszystko za sprawą Szlaku Bajkowa Łódź. W różnych miejscach umieszczono rzeźby postaci związanych z animacjami realizowanymi przez Studio Małych Form Filmowych Se-Ma-For. W Łodzi mamy więc możliwość przywitać się m.in. z Filemonem i Bonifacym, przybić piątkę z Misiem Uszatkiem czy zatrzymać się na krótką pogadankę z Plastusiem.

Oto miejsce, do którego docierają poszukiwacze szczęścia Michal Wojciechowski/REPORTER East News

Z nieco większą dozą powagi podziwiać będziemy Galerię Wielkich Łodzian - pomników z brązu ustawionych wzdłuż ulicy Piotrkowskiej. Szczególną popularnością cieszy się Ławeczka Juliana Tuwima. Podobno potarcie nosa poety przynosi szczęście, więc pozwólmy sobie na ten manewr podczas zwiedzania. W planach eksplorowania Łodzi warto uwzględnić także:

Białą Fabrykę Geyera , będącą doskonałym przykładem architektury przemysłowej I połowy XIX wieku;

Księży Młyn , porównywany do katowickiego Nikiszowca;

Pałac Scheiblera , w którym mieści się aktualnie Muzeum Kinematografii;

Pałac Juliusza Heinzla , obecnie siedziba Urzędu Miasta Łodzi;

Palmiarnię , która uznawana jest za jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie;

Pasaż Róży, będący intrygującą instalacją artystyczną, mieszczącą się w niepozornym podwórku przy ulicy Piotrkowskiej 3.

Biała Fabryka Ludwika Geyera to jeden z najstarszych zabytków architektury przemysłowej w Polsce Piotr Kamionka/REPORTER East News

Nie samą Łodzią turysta żyje. Najciekawsze miasta województwa łódzkiego

Choć Łódź przyciąga najwięcej uwagi, inne miasta województwa łódzkiego również mają swoje skarby i ukryte perełki. O Skierniewice powinni zahaczyć miłośnicy kolei. To właśnie tutaj w XIX wieku powstał ważny węzeł kolejowy, a do dziś można odwiedzić zabytkową parowozownię. Z kolei Kutno znane jest jako stolica róż, a w czasie odbywającego się co roku (zwykle na początku września) Święta Róży miasto zamienia się w barwny ogród pełen niezwykłych, kwiatowych aranżacji.

Rynek w Kutnie Jakub Kamiński East News

Nie można pominąć Piotrkowa Trybunalskiego. To jedno z najstarszych miast w regionie. Do dziś zachował się tutaj średniowieczny układ urbanistyczny i zjawiskowe kamienice, zwłaszcza te otaczające Rynek. Kręcono tutaj wiele polskich filmów historycznych (w tym "Pana Tadeusza" oraz "Przedwiośnie"), co już samo w sobie jest potwierdzeniem wyjątkowej atmosfery tego miejsca.

Klimatyczne centrum Piotrkowa Trybunalskiego Piotr Kamionka/REPORTER East News

Osoby, które chcą w podróży unikać tłumów kojarzonych z wielkimi miastami, a jednocześnie szukają połączenia natury i wygody, powinny zajrzeć do Uniejowa. Miasto znane jest jako pierwsze w Polsce Uzdrowisko Termalne, więc wizyta tutaj może być świetną okazją do naładowania wyczerpanych akumulatorów. Uniejów może poszczycić się także ładnie odrestaurowanym parkiem, alejkami spacerowymi i bulwarami nad Wartą. Wielbiciele historii z pewnością swoje pierwsze kroki skierują do Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich, którego historia sięga XIV wieku. Ciekawostką jest także skansen Zagroda Młynarska w Uniejowie, gdzie nie tylko przyjrzymy się dawnej sztuce młynarskiej, ale też będziemy mieli okazję przenocować w zabytkowym wiatraku.

Zamek w Uniejowie ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Jeśli od podróży nie oczekujesz wielkich, komercyjnych atrakcji, licznych wydarzeń rozrywkowych i hoteli dopasowanych do masowego wypoczynku, zajrzyj do Łowicza. To miasto, które być może nie ma rozmachu, ale z całą pewnością ma duszę. Możesz spodziewać się po nim mieszanki folkloru, historii, ciekawej architektury i spokojnej atmosfery.

Zabytki województwa łódzkiego - wpisz na listę

Województwo łódzkie może pochwalić się nie tylko industrialnym dziedzictwem, ale też klasycznymi zabytkami, które mogłyby zdobić strony niejednego podręcznika do historii. Wart uwagi jest pałac w Nieborowie. Barokowa rezydencja rodziny Radziwiłłów otoczona jest rozległym parkiem. Niedaleko znajduje się romantyczny park w Arkadii, zaprojektowany jako sentymentalny ogród z malowniczymi budowlami i ruinami stylizowanymi na antyczne.

Barokowy pałac w Nieborowie Piotr Kamionka/REPORTER East News

Przemierzanie tego regionu Polski nie będzie kompletne bez wizyty na Zamku w Łęczycy. Gotycka warownia obrosła w liczne legendy. Najsłynniejsza głosi, że w podziemiach twierdzy nadal rezyduje diabeł Boruta, co dodaje zwiedzaniu dreszczyku emocji. Przy okazji warto zatrzymać się także w pobliskim Tumie, aby zobaczyć monumentalną kolegiatę romańską - jeden z najważniejszych zabytków w Polsce. Chcąc wycisnąć z pobytu w województwie łódzkim jak najwięcej, na mapie swojej podróży zaznacz także:

Zamek w Oporowie;

Sieradzki Park Etnograficzny;

Zamek w Pabianicach;

Zamek, Bramę Krakowską i mury obronne w Wieluniu;

Muzeum Wnętrz Dworskich i Wiatrak w Ożarowie;

Dwór w Żytnie.

Zieleni tu nie brakuje

Mimo że łódzkie jest regionem położonym w centrum kraju i nie ma dostępu do morza czy gór, nadal nie brakuje tu miejsc, gdzie można cieszyć się bliskością natury. Prawdziwą perełką jest Bolimowski Park Krajobrazowy - położony częściowo także na terenie województwa mazowieckiego, idealny na piesze i rowerowe wycieczki. Lasy, łąki i rzeki tworzą przestrzeń, w której łatwo się wyciszyć.

Jeziorsko udowadnia, że województwo łódzkie nie jest pozbawione przyrodniczego bogactwa ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

Lubisz wodny krajobraz i w takich warunkach odpoczywasz najbardziej efektywnie? Docenisz Jeziorsko - największy zbiornik wodny w województwie. Można tu popływać, żeglować albo po prostu poleżeć na plaży. Czas na dobrą wiadomość dla ornitologów. Na tamtejszych terenach gniazdują liczne gatunki ptaków wodnych.

Nie można przejechać obojętnie również obok Niebieskich Źródeł w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie woda mieni się różnymi odcieniami błękitu i turkusu.

W rezerwacie można poczuć się jak w innym świecie ANDRZEJ ZBRANIECKI East News

W poszukiwaniu spokoju warto wybrać się nad Zalew Sulejowski. Obowiązujący tu zakaz uprawiania sportów motorowodnych zamienia go bowiem w strefę ciszy. Liczne zatoczki, małe wysepki i rozlewiska nie tylko sprzyjają relaksowi, ale też cieszą oczy - zwłaszcza zmęczone widokiem betonowych miast.

***

O akcji "Polska na własne oczy"

Polacy kochają podróżować, a my chcemy im w tym towarzyszyć, służąc dobrą radą, co można zobaczyć w naszym pięknym kraju. Może wspaniałe atrakcje czekają dosłownie tuż za rogiem?

Cudze chwalicie, swego nie znacie - pisał poeta. I my chcemy pokazać, że faktycznie tak jest. W tym roku będziemy w warmińskich lasach, nad Łyną, w Białowieży, Ciechocinku, na Roztoczu i w wielu innych miejscach. Ruszaj z nami!

"Nomada": Polka o życiu w Turcji: Ja się nigdy nie czułam tam obca INTERIA.PL