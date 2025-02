Jakie są twoje słabe strony? Co skrywasz przed innymi? Spójrz na obrazek przedstawiający trzy drzewa. Które z nich wybierasz jako miejsce do zrobienia sobie zdjęcia? Twój wybór może przynieść ciekawą odpowiedź.

Ja i jesienne drzewo

Zdecydowałaś się stanąć przy jesiennym drzewie? Dla ludzi jesteś osobą odważną, energiczną, zawsze uśmiechniętą, a w głębi duszy boisz się odrzucenia. Nie jest ci obce uczucie zagubienia, ale nigdy nie pokażesz tego innym.

Wybrałaś drzewo numer 1? Twoja słaba strona to niestabilność Canva INTERIA.PL

Co można uznać za twoje słabe strony? Impulsywność i niestabilność. Twoja ekscytacja dość często, szybko przeradza się we frustrację, a spontaniczność prowadzi do decyzji, których później żałujesz.

Zdjęcie z kwitnącym drzewem

Jeśli twój wybór to drzewo z różowymi kwiatami, twoją słabą stroną może być idealizm. Jesteś taką romantyczną duszą, która wierzy w piękny i dobry świat. Jednak to idealizowanie może prowadzić do rozczarowań. Masz takie przekonanie, że wszystko jest gdzieś zapisane, samo się rozwiąże. Takie myślenie odsuwa cię od trudnych rozmów i podejmowania decyzji.

Wybrałaś drzewo numer 2? Często czujesz się niezrozumiana 123RF/PICSEL

Co ukrywasz przed innymi? Brak pewności siebie. A ten często się pojawia. Nie chcesz nikogo obciążać swoimi problemami smutek, chowając za uśmiechem. Czasami boisz się pokazać, jaka naprawdę jesteś, bo nie masz pewności, że zostanie to zaakceptowane.

Wybrałaś drzewo zielone?

Twoją słabą stroną jest upór i niechęć do zmian. Elastyczność? To do ciebie nie pasuje. Jesteś stabilna i przewidywalna, żadne eksperymenty, próby, ryzykowanie nie wchodzą w grę. Trzymasz się tylko tego, co już sprawdzone. Nie lubisz, gdy ktoś wprowadza do twojego życia zmiany. Nowości cię stresują. Twoje silne przekonania mogą powodować, że trudno ci zaakceptować inne punkty widzenia.

Zdecydowałaś się na zdjęcie drzewo numer 3? Twoją słabą stroną jest upór Canva INTERIA.PL

Co ukrywasz przed innymi? Oaza spokoju godna zaufania - tak widzą cię ludzie, a w rzeczywistości ty też masz pewne obawy. Na przykład to, że nie nadążysz za światem.

Niechętnie przyznajesz się do słabości, bo nie chcesz sprawiać wrażenia, że potrzebujesz pomocy.

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się! materiały promocyjne