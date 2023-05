Jak żyje lud Tsimane?

Porady Ten nawyk może doprowadzić do udaru. Wystarczy ponad pół godziny dziennie Tsimane to lud zamieszkujący tereny Boliwii. Są to rdzenni mieszkańcy Amazonii, którzy prowadzą spokojny tryb życia. Współczesny świat jest im daleki, a ich głównym zajęciem jest rybołówstwo, zbieractwo i rolnictwo.

To lud Tsimane zdaniem naukowców jest najzdrowszy na całym świecie. Prowadzone od lat badania wskazują, że to ich dieta i styl życia mają wpływ na zdrowie. Od wieków żyją dokładnie w ten sam sposób, co może być sekretem ich odporności na choroby.

Jak się okazuje, prawidłowa praca organizmu może być zależna od prostych czynników takich jak zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna. Lud żyjący w Boliwii na terenie lasów deszczowych wkłada sporo wysiłku, by zdobyć pożywienie, co przekłada się na ich zdrowie. Nic więc dziwnego, że wyniki ich badań wyglądają lepiej w porównaniu do mieszkańców krajów, w których króluje siedzący tryb pracy, życie w ciągłym pędzie i spożywanie wysoko przetworzonej żywności.

Lud Tsimane a choroby układu krążenia

Badania z 2017 roku wskazują, że osoby z plemienia Tsimane prawie wcale nie są narażone na choroby związane z układem krążenia. Specjaliści uważają, że serca rdzennych mieszkańców Amazonii są najzdrowsze. Wyniki opublikowano na łamach czasopisma naukowego "The Lancet". Jak czytamy, od 2 lipca 2014 roku do 10 września 2015 roku przebadano 705 osób. Przeanalizowano m.in. stężenie cholesterolu, poziom cukru, a także ciśnienie krwi. Zastosowano również tomografię komputerową serca.

"The Lancet" podaje, że lud Tsimane ma najniższy odnotowany poziom choroby wieńcowej spośród wszystkich dotychczas zarejestrowanych populacji. Wyniki sugerują, że miażdżycy można uniknąć dzięki utrzymywaniu prawidłowej wagi, niepaleniu papierosów i regularnej aktywności fizycznej. Istotny jest również prawidłowy poziom cukru, cholesterolu oraz ciśnienia krwi.

Zdaniem naukowców lud Tsimane zdrowie może zawdzięczać m.in. diecie, która składa się głównie z warzyw i owoców, chudego mięsa oraz ryb. Poza tym rdzenni mieszkańcy Amazonii nie są nałogowymi palaczami tytoniu i mają sporo ruchu w ciągu dnia. Szacuje się, że wykonują dziennie nawet 17-16 tys. kroków. Dotyczy to zarówno tych młodszych, jak i starszych osób. Warto podkreślić, że mimo że uchodzą za najzdrowszy lud świata, to nie mają dostępu do opieki medycznej lub jest on ograniczony.

Lud Tsimane - ich mózgi starzeją się wolniej

Lud Tsimane charakteryzuje się również znacznie wolniejszym procesem starzenia mózgu. W porównaniu do zachodniej populacji różnica wynosi nawet 70 proc. Tak wskazują wyniki badania, które zostały opublikowane w "The Journals of Gerontology". Andrei Irimia, autor badania, stwierdził, że to naturalny eksperyment, który pokazał, jak nasz współczesny tryb życia szkodliwie wpływa nasze zdrowie.

Naukowcy zbadali 746 osób od 40. do 94. roku życia. By jednak skorzystać z tomografu komputerowego, konieczny był transport badanych do Trinidadu. Skany umożliwiły oszacowanie objętości mózgu.

Wyniki porównano z wynikami trzech populacji z Europy oraz USA. Wykazano, że zanik tkanki mózgowej wśród społeczności Tsimane postępuje znacznie wolniej. Podkreślono, że dzieje się tak mimo wysokich markerów stanu zapalnego, który wiąże się m.in. ze zwalczaniem infekcji i pasożytów. "Nasz siedzący tryb życia i dieta bogata w cukry i tłuszcze mogą przyspieszać utratę tkanki mózgowej z wiekiem i czynić nas bardziej podatnymi na choroby takie jak Alzheimer" - powiedział autor badania Hillard Kaplan.

