To znak, że brakuje ci pierwiastka życia. Nieoczywiste objawy niedoboru

Magnez odgrywa istotną rolę w organizmie. To on ma wpływ na jego prawidłowe funkcjonowanie. Niedobór tego pierwiastka objawia się pewnymi zaburzeniami, głównie sercowo-naczyniowymi. Mimo że zbyt mała ilość magnezu w organizmie nie daje charakterystycznych objawów, to mają one poważny charakter. Jak organizm sygnalizuje niedobór tego pierwiastka?

Zdjęcie Wypadanie włosów to oznaka, że w organizmie może być zbyt małe stężenie magnezu / 123RF/PICSEL